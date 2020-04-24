【祝君安好】陳沛然關注張竹君連日出席記者會安排　衞生署署長陳漢儀：同事非常齊心每天有分工

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君差不多每日出席記者會交代疫情最新情況。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續多月，衞生防護中心每日都舉行記者會交代本港疫情最新情況，當中衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君至今連續72日出席公布疫情記者會，反觀醫管局也有3位醫生輪流公布疫情。

社會也關注張竹君工時情況，有議員在今早（24日）舉行的立法會衞生事務委員會關注她的工作安排，認為是當局分工有問題以致他需連續多個月出席記者會。衞生署署長陳漢儀回應時強調當局的職員每天工作有分工。

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立法會議員陳沛然今日在記者會上表示張竹君已連續多月出席記者會，認為是當局分工有問題才會導致她差不多每天都在記者會交代疫情。陳漢儀回應其問題時指出，衞生署及衞生防護中心的同事是非常齊心，他們每天的工作有分工，包括有人員需負責疫情調查、港口衞生，以及會調配中心以外員工協助亞博檢疫的工作。

▲ 立法會議員陳沛然質疑當局分工出現問題導致張竹君經常出席記者會。（資料圖片）

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陳沛然續稱只要衞生防護中心總監黃加慶，以及衞生署署長陳漢儀可代張竹君於記者會上交待本港疫情最新情況，她即可休息，並希望當局可以認真考慮這個方案。

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記者：郭詩詩