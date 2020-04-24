【疫市求生】模特兒黎紀君母女檔撐住蛋糕店 　疫境變陣單對單教學改做細蛋糕應巿

▲ 模特兒黎紀君2018年投資50萬元開設烘焙店，生意一直不俗，遇上新冠肺炎疫情，急謀變陣，以單對單教學及改做細蛋糕招徠，仍能穩住生意。（IG圖片）

新冠肺炎持續，各行各業都叫苦連天，開設上樓的烘焙店又如何呢？2018年圓了25歲前開店夢想的模特兒黎紀君（Christy Lai），仍然守住投資了50萬元的烘焙店Sugar Please，幸運地影響不算嚴重。

Christy說：

影響一定有少少，小組開班教學就暫時停辦，但很慶幸我是做網上訂單，所以訂單數量沒有太大減少，只是客戶會改成較小的蛋糕，因為大家都會留在家裏，而且現在也比較少人一起慶祝生日。

之前開業半年已可以接到210張訂單，而以前翻糖蛋糕多是直徑6吋，現在改成直徑5吋，收費1,380至1,580元，訂單也沒有少到。「所以我們沒有特別的大幅減價，反而弄了很多比較小的蛋糕，方便客人可以購買。」

Christy說，很幸運地單子還算穩定，可以夠交租。「我沒有要求業主減租，但希望他答應不加租吧！」

▲ Christy表示，以往不少客人訂造大蛋糕搞大型生日派對，但疫情下，不少人都留在家中，她則改做細蛋糕應巿。（IG圖片）

至於以前小組開班，一班最多也有10人，高峰期可以每周開4班。

但現在只開一對一，客人照會來上課，但全程我們都戴著口罩。

Christy說，剛剛的兩個月，收費1,500元或以上的一對一班，都開了10班，證明不乏捧場客。

▲ 好姊妹梁諾妍（Inez）生日，Christy當然要弄個翻糖蛋糕慶賀。（被訪者FB圖片）

至於烘焙店有沒有聘用員工？有沒有裁員減薪呢？「我們一直都沒有聘請員工，我是跟媽媽一起經營烘焙店。」

Christy還說她媽媽是「衛生乾淨達人」，所以非常注重衛生細節。「每個星期我們都會消毒兩、三次，每次用完教室，也會全面清潔。」Christy希望讓客人吃得安心又放心，大家共度今次的難關。

▲ Christy曾經說，她開舖的理念是希望這不只是一個蛋糕，而是一份心意，見到別人收到自己喜歡的公仔，又喜歡自己的作品，會很有滿足感。（圖片被訪者提供）

記者：何小雲