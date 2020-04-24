【疫市求生】模特兒黎紀君母女檔撐住蛋糕店 疫境變陣單對單教學改做細蛋糕應巿
新冠肺炎持續，各行各業都叫苦連天，開設上樓的烘焙店又如何呢？2018年圓了25歲前開店夢想的模特兒黎紀君（Christy Lai），仍然守住投資了50萬元的烘焙店Sugar Please，幸運地影響不算嚴重。
Christy說：
影響一定有少少，小組開班教學就暫時停辦，但很慶幸我是做網上訂單，所以訂單數量沒有太大減少，只是客戶會改成較小的蛋糕，因為大家都會留在家裏，而且現在也比較少人一起慶祝生日。
之前開業半年已可以接到210張訂單，而以前翻糖蛋糕多是直徑6吋，現在改成直徑5吋，收費1,380至1,580元，訂單也沒有少到。「所以我們沒有特別的大幅減價，反而弄了很多比較小的蛋糕，方便客人可以購買。」
Christy說，很幸運地單子還算穩定，可以夠交租。「我沒有要求業主減租，但希望他答應不加租吧！」
至於以前小組開班，一班最多也有10人，高峰期可以每周開4班。
但現在只開一對一，客人照會來上課，但全程我們都戴著口罩。
Christy說，剛剛的兩個月，收費1,500元或以上的一對一班，都開了10班，證明不乏捧場客。
至於烘焙店有沒有聘用員工？有沒有裁員減薪呢？「我們一直都沒有聘請員工，我是跟媽媽一起經營烘焙店。」
Christy還說她媽媽是「衛生乾淨達人」，所以非常注重衛生細節。「每個星期我們都會消毒兩、三次，每次用完教室，也會全面清潔。」Christy希望讓客人吃得安心又放心，大家共度今次的難關。
記者：何小雲