【抗疫好心人】善心社企日派200份福飯　有心人捐物資助弱勢社群獲溫飽

▲ 善心社企「銀杏館」在疫情下繼續向弱勢社群申出援手，加開數間分店提高派飯量，每天為弱勢社群派約200個免費福飯。

新冠肺炎疫情下，人人在家抗疫，餐廳生意大大減低 。善心社企「銀杏館」在疫情下繼續向弱勢社群申出援手，甚至發起「愛心關懷行動」，加開數間分店提高派飯量，每天為弱勢社群派約200個免費福飯，每日受惠人數約700人，至今已派出超過5千份福飯。

「愛心關懷行動」的福飯由公眾認購，每份28至38港元，有不同的餐單選擇，更有1碗老火湯。「銀杏館」會將飯盒全數轉贈給有需要的人，接受的對象不設年齡限制，包括長者、露宿者和綜援家庭等等。

「銀杏館」的善心行動一呼百應，除了認購飯盒外，有不少人更送出各種物資，包括：新鮮蔬菜、白米、環保飯盒、水果、等等，亦有善長人翁組成義工隊，幫忙派飯。

「銀杏館」亦對支持派福飯的人表示感謝：

疫情下，人與人之間本應保持距離。但疫情下，亦有一群被遺忘的人需要靠近。這個飯盒，拉近了人與人之間的距離。感恩與我們同行，認同「福飯」信念的每一位，還有在嚴峻疫情下，仍願意冒著風險親身來幫手的義工。

有興趣認購福飯的公眾，除了可通過Paypal方式網上認購飯盒。

責任編輯：李迦善

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