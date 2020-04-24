林子健涉誤導警員申上訴終院被拒　官指爭議論點無限上綱 

▲ （經濟日報資料圖片）

民主黨成員林子健涉聲稱於旺角街頭遭國安人員擄走被帶往西貢，並遭毆打及以釘書機釘大腿，其後林被指涉報假案，經審訊後被裁定明知地向警務人員虛報有人犯罪罪名成立，被判囚5個月。林早前向高等法院申請上訴許可證明書至終審法院被拒，須即時繼續服刑。法官今(24日)頒下書面判決指，林一方提出的論點模糊概念及無限上綱，認為其提出的法律爭議不涉重大及廣泛重要性，沒有合理成功上訴的機會，故拒絕批出相關證明書。

申請人林子健(46歲) 一方提出的法律議題，針對原審時以「特別專家」身份作供的警員作出認人程序，要求終院釐清與應用於專家證人的法律原則有否不同。法官指有關法律爭議前設錯誤，裁判官有權決定是否接納案中證人證供，就事實的裁斷必須考慮所有證據，這是無可爭議的基本法律原則。

法官指同意律政司一方所指有關法律原則早已被確立，本案只涉及法庭如何根據案中證據運用相關法律原則，故有關法律爭議 並不涉重大而廣泛的重要性，亦沒有合理成功上訴的機會。

法官認為申請一方論點的謬誤在於模糊概念，然後再無限上綱，將「特設專家」等同於「專家」，並以「專家」的法律原則應用於擁有「特別知識」的證人身上。

法官指裁判官於本案中並非裁定證人是專家，並有權對比其證供，以判斷應否接納其認人程序，做法合法合理。法官認為申請人提出的法律爭議 不涉及任何重大而廣泛的重要性，亦沒有合理成功上訴的機會，故拒絕發出相關證明書。

林子健於2017年8月在記招上聲稱自己在油麻地遭國安人擄走，雙腳更被人釘上21口釘書釘，但其後林被控明知地虛報有人犯罪，案件經審訊後，林於2019年3月被裁定罪成，被判囚5個月。裁判官斥林子健自編自導自演及有計劃行事。

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記者：林育慧