8人涉非法集結管有錘子等工具　15歲男生准保釋須準時交功課

▲ （經濟日報資料圖片）

2019年10月27日有人在彌敦道一帶發起追究警暴示威，事隔半年，警方早前分別落案控告8人非法集結及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用等罪。4宗案件今（24日）於九龍城裁判法院提堂，8名被告均暫毋須答辯，案件押後至6月再訊，以待辯方提供法律意見。15歲男生准保釋，須準時交功課及出席網上授課。

其中1宗案件涉及4名學生，4名被告依次為傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲男生。4人同被控1項非法集結罪，控罪指4人於2019年10月27日在紅磡德安街與紅磡道交界，與其他不知名人士參與非法集結，作出擾亂秩序的行為等。4人亦分別被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，首被告另被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，控罪指她管有1個錘子。

案件今提堂時，辯方申請將案件押後至6月19日再訊，以待向被告提供法律意見，以考慮答辯。4名被告獲准保釋候訊，其中15歲被告因年齡關係，裁判官下令他毋須向警署報到，及額外需遵守宵禁令，保釋期間需出席所有校方的網上授課、準時上學交功課及需遵守校規，下次出庭時更需出示校方的書面證明。

另外，20歲無業漢林瑞廷被控企圖襲警及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用兩罪，控罪指他於同日，在九龍城品蘭街與界限街交界，企圖襲擊1名偵緝警員及管有1個鉗子。

19歲學生翁子晏亦被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用及管有物品意圖損壞財產兩罪，控罪指他於同日，在九龍城述德街與太子道西交界，管有1個鐵錘、1個螺絲批、1把鉗子、1卷鐵線及1支黑色噴漆。

上述兩宗案件均押後至6月19日再訊，期間被告獲准保釋候訊。

另外，26歲地盤工程工人廖浩維及24歲資訊科技工程人員梁匡堯，分別各被控1項管有物品意圖摧毀財產罪，控罪指兩人於同日，在尖沙咀彌敦道136號地下，分別保管1支銀色板手。梁另被控1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，控罪指他管有1支鐳射筆連筆芯。案件押後至6月12日再訊，期間被告亦獲准保釋。

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記者：楊詠渝