【新冠肺炎】食肆限半數食客座位措施今解除　業界料對中小型食肆幫助不大

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，限制食肆顧客數目不多於半數座位的措施今日(24日)起撤銷，其他延長限制社交距離措施14日等措施則延長14天至下月7日。飲食界立法會議員張宇人認為，港府應再投入50億元推出第三輪措施，協助未能受惠的業界；中小企食店聯盟則稱，中小型食肆每枱距離維持1.5米，食客仍減半，放寬措施幫助不大。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，放寬措施對業界有幫助，但仍需視乎食肆面積大小，有酒樓改放較小型的餐桌，以增加座位數目，對生意有一定幫助；又指每枱4人的限制打擊不少家庭消費意欲，而現時疫情已稍為受控，政府應考慮將限制放寬至6人，讓部分多於4人的家庭能外出用膳。

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不過香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則稱，除部分卡位較多的店舖就可加隔板來增加座位，不少小型食肆每枱距離仍要維持1.5米距離的話，已令食肆人數少於一半，放寬食肆顧客數目措施對中小型食肆幫助不大；又指措施主要能幫助大型餐廳或酒樓，不滿政府並無理會中小型食肆。

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飲食界立法會議員張宇人接受電台訪問後稱，放寬規定是應該的，至於探熱及要戴口罩等則無可避免，不相信業界及巿民會一下子放鬆；又指上月或屬最壞時間，受兩輪防疫抗疫基金協助，食肆倒閉潮有見放緩，未來到11月期間在包括有薪酬津貼下，相信情況開始穩定，停薪留職及開工不足情況會逐步好轉。

他補充，府延長措施14日，應該推出第三輪防疫抗疫基金措施，協助未能受惠於前兩輪安排的開工不足及停薪留職員工，建議政府再投入50億元協助業界。

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責任編輯：陳正怡