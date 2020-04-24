【機場特警】港姐入行緋聞不斷成「負評王」　蔡思貝自爆患躁鬱症學識娛圈規則不再踩界

▲ 蔡思貝自爆患躁鬱症。

現年29歲的蔡思貝近日於《機場特警》中表現出色，由過去的「劣評王」挽回觀眾不少的歡心。蔡思貝近日接受媒體訪問時自爆曾患躁鬱症，全靠當時跟她合作《大帥哥》的張衛健力勸才決定尋求專業意見。思貝承認初入行時少不更事，現時學懂更多娛樂圈的規則後，會懂得如何自處。

2013年獲選香港小姐亞冠繼而入行的蔡思貝，由參選期間已受大眾注目。可是入行後因為各種負面新聞，包括緋聞、學歷、不和等問題，而成為負評王。

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▲ 劇中蔡思貝飾演機場女警。（TVB劇照）

《機場特警》蔡思貝表現受注目

蔡思貝於新劇《機場特警》中憑超Fit體態及演技，再度受到觀眾注目，更是令眾人擦亮雙眼，開始對她另眼雙看。

近日她接受媒體訪問時，坦言聽到稱讚讓她感到開心，聽到有評語指她靠個人努力去贏得掌聲，令她覺得好感動。

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▲ 蔡思貝與張振朗有感情線。（TVB劇照）

幸遇張衛健提點

她憶述，初入行時聽過無盡批評和刻薄的說話，反而成為了她的成長動力，讓她從負評中學習，成為她鞭策自己不斷進步的欲望。

蔡思貝更坦言，初出道時面對了這種風浪，有感以後面對再大的挑戰已經做好心理準備。

訪問中，她更自爆自己患上躁鬱症，全靠《大帥哥》中的拍檔張衛健察覺並點醒，對方發現思貝的不妥後向她提議找醫生尋求專業意見，並指這只是了解自己身體、精神狀況的行為，是很正常的事。

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▲ 經歷過高低後蔡思貝有所領悟。（instagram照片）

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思貝坦言，當時自己曾經掙扎，覺得自己每日受到各種惡評，感到不開心是正常的事，但後來還是聽從張衛健的意見去見醫生。

不過喜歡自然療法的她只服過一次藥便沒繼續，最後靠著運動和好友的傾訴與陪伴走出困境。

▲ 蔡思貝慶幸與張衛健合作《大帥哥》。

對於躁鬱症她表示，這是難以走出的困境，尤其對她這種情緒敏感、情感豐富的人，唯有學懂和陰暗面的自己相處。

期間又提到初入行時期，全因為自己以前少不更事，以為可以成為唯一一個不需要遵守娛樂圈規則的人，令演藝道路走得如此艱難。

直到現時變很成熟後，有感自己變成被馴服的獅子，學會了遵守圈中應有的規則，盡量不要再踩界。

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