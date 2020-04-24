【買餸自己煮】每晚3餸有菜有肉無罐頭不重複　YouTuber媽媽分享1星期買餸儲糧攻略

▲ 本港有YouTuber媽媽拍片分享，如何在疫情下一星期的買餸儲糧貼士。

本港新冠肺炎疫情雖然有放緩的情況，但大家不要鬆懈，宜盡量留在家避免外出。本港有YouTuber媽媽拍片分享在疫情下一星期的買餸儲糧貼士，大家不要以為有很多罐頭即食麵，其實菜單非常豐富，有魚有肉有菜不重複。大家不妨參考下。

YouTuber「MaMaFish」跟丈夫育有一位快將2歲女兒桐桐，開設了YouTube頻道「MaMaFish」分享美妝護膚、生活日常等，近日疫情下，她分享了不少「抗疫日常」影片，有食譜、買餸及收納貼士，當中「疫情下一星期的買餸儲糧貼士」影片有很多實用技巧，負責煮飯的爸媽、太太及OL也可參考︰

MaMaFish有感疫情下很多媽媽要照顧小朋友會避免多外出，同時也煩著每次外出如何購入多天餸菜。她分享自己近日怎樣購買餸菜，為了健康希望食好些。

希望大家買得對，亦分享不同蔬菜雪藏的處理方法，分門別類去處理食材，讓雪櫃騰出空間不會亂糟糟，一星期的食材一目了然。

先設計一星期菜單

去街市買餸前，MaMaFish表示要設計好一星期的菜單，她會用手機記下方便查看，避免買漏買錯造成浪費，而她的菜單每日大約3餸，菜單如下︰

星期一︰蒸水蛋、梅菜蒸鯇魚、薑汁炒芥蘭

星期二︰腐乳雞翼、菜甫煎蛋、蒜蓉牛油炒椰菜

星期三︰金菇牛肉卷、煎三文魚扒、魚片炒椰菜花

星期四︰番茄炒蛋、洋蔥豬扒、椰菜粉絲蝦米煲

星期五︰韓式薯仔紅蘿蔔炆牛肋條、明太子蛋卷、韓式炒粉絲、涼拌芽菜

星期六︰壽喜燒牛肉鍋、蔬菜湯

星期日︰氣炸三文魚腩條等

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選購耐放蔬菜

她設計菜式時，會考慮到可長時間擺放的蔬菜，如椰菜、紹菜、薯仔、粟米等。MaMaFish分享如揀椰菜要重身結實飽滿，如果表面菜葉裂開、變得透明、輕身就是放得太久水份流失了。另外，始終要買一星期食材，很難避免需選購急凍肉類，就算買新鮮的幾天後煮食也要放冰格。MaMaFish一星期的食材如下，可參考︰

2包牛肉片、1盒蛋、1個椰菜花、1個西蘭花、青紅黃椒各1、1袋洋蔥、1條淮山、4塊豬扒、1.5磅雞翼、1塊三文魚扒、1份三文魚腩條、1份韮菜、1份三文魚骨、1包金菇、2個椰菜、4個番茄、1包牛肋條、2條紅蘿蔔、2個薯仔、1包韓式粉絲、1包日本豆腐、1包菇、1包烏冬及1件鲩魚。

▲ 用半透明膠盒放食材，可以一目了然。（影片截圖︰MaMaFish YouTube）

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回家花時間處理食材

依照菜單次序去處理食材，先吃可不用急於處理，如三文魚腩條5天後才食用則要優先處理。洗淨三文魚腩條並抹乾，用淮鹽、胡椒粉、七味粉及生油來調味。急凍肉類會少了一點水份，可加點油來保持潤澤，拌勻令每一條魚腩都沾上油粉，然後放在食物盒貯存在冰箱，可用半透明的食物盒方便找。而三文魚扒沒有調味，抹乾放在食物盒收好。

MaMaFish有感保鮮密實貼比保鮮紙更能延長存放時間，她選用密實貼，譬如肥牛方面，先定下每餐的食用分量，她跟丈夫兩人正常一餐吃10片肥牛，就10片一份包好，可避免大量解凍，因為重複解凍肉類易變壞。

▲ 用密實貼包好每次食用的肥牛分量，方便每次解凍及烹調。（影片截圖︰MaMaFish YouTube）

不同蔬菜處理法

番茄易變壞，如3天內食用可直接放雪櫃不用額外處理，因為4至5天後才食用，可摘除番茄頂再用密實貼逐個包好，放冰格。洋蔥避免發黑發芽，可先切成所需的形狀，放在密實袋，記得要盡量排出空氣。

椰菜除去外表的蔬菜，對切一半，再切走中央菜芯，因為水份會在中間菜芯先流失，然後用密實貼包好，不用放冰格以免影響口感，這樣可放大約2星期。

想知道更多MaMaFish如何處理不同的蔬菜肉類，及食譜分享，可到她的YouTube頻道觀看。

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責任編輯︰顏紫燕