【本地遊】巿區半小時船程直達　周末綑邊遊東龍洲賞3千年古石刻

▲ 東龍島北面向清水灣，有營地、燈塔及炮台等景點，看著浪花拍岸相當療癒。（張頌婷攝）

新冠肺炎疫情期間，偶爾出外「放風」抖氣，也要揀啱地點。想遠離繁囂又不想人多聚集，離島東龍洲是一個不錯的選擇。由香港或九龍市區乘船只需半小時，不用舟車勞頓，島上可以輕鬆行山、野餐甚至露營，亦能進行高難度攀岩、飛索或遠足，探索這個西貢區最南小島。

東龍洲又名東龍島，屬於西貢區最南端的島嶼，位於清水灣以南、小西灣之東南，面積約2.42平方公里。由於東龍洲位於佛堂門以南，古時被稱為南佛堂，因此亦有南堂島的稱號。東龍洲名氣雖不及長洲、東平洲等離島，島上遊樂設施亦不多，保持着原始的自然風光，是一塊難得的隱藏瑰寶。

▲ 行山徑建於1984年，風景優美，但甚少大樹遮蔭，要做足防曬準備。（張頌婷攝）

港九上船半小時到達

西灣河鯉景灣及鯉魚門的三家村，逢周末都設有街渡前往東龍島，船程只需半小時，班次約每隔1小時左右，亦算頻密，到訪當日也見長長人龍排隊購票。前往時謹記遵守限聚令，暫時嚴禁露營，亦要顧己及人戴上口罩，保持衞生。

記者在三家村碼頭上船，渡輪經過鯉魚門及將軍澳等，不消一會已看到東龍洲的輪廓。岸邊有一片魚排，以往這裏開放給大眾釣魚，但現時完全沒有人，反而在島上四周，不時見有人在礁石、碼頭及燈塔垂釣，可想而知東龍洲水質清澈，連魚兒也選擇在此棲息。

先在士多補給

所謂碼頭只是一個上落船位，旁邊有一座外形簡樸的洪聖古廟，拜祭海神洪聖。沿路直上有數間供應輕食簡餐的士多，大部分遊客甫到達便一窩蜂起行，記者反而在合全士多歎個悠閒豐富的早餐，用新鮮蜂蜜及菊花自家製成的菊花蜜，很有水準，還有友善健談的店主及多隻貓兒陪伴，非常愜意。

這兒是個分岔路，一邊前往營地、炮台及燈塔，另一邊到石刻，也可花3小時左右環島一周。記者是行山初哥，未敢挑戰這條被評為中級的行山路綫，決定只集中去島嶼北邊的景點。

▲ 踏入東龍洲炮台特別地區，這邊樹木較茂密，亦有洗手間、燒烤場及營地等設施。（張頌婷攝）

美麗看海綠步道

步行前往營地大約只需20分鐘左右，路況良好，而且上坡幅度也不大，小朋友也可輕易駕馭。行山徑旁為一片蔚藍大海，沿路植物生長得茂盛翠綠，感覺相當治癒。抬頭看山上有一塊名為牙鷹石的三角巨石，又叫雞乸石、蟾蜍石，有腳骨力的話可以走上去，在山頭上飽覽絕美的海岸綫。

不久會看見一大片海邊礁石區，洶湧的浪花拍着岸，激起一陣陣浪花。礁石尚算平坦，兩旁則是懸崖峭壁，吸引遊人走到大海前打卡影相。進入「東龍洲炮台特別地區」，可先走到假日士多旁的小路到山上去，無遮無掩的一片看海大草地，豁然開朗。對落岸邊就是白色燈塔，可以爬下坡到塔下打卡，對岸為清水灣鄉村俱樂部，風光如畫，加點想像力還以為身處外國呢！

營地旁百年炮台遺迹

走多兩步來到漁農自然護理署的指定露營地點，現因疫情關係而關閉，但可在涼亭休憩。遊人主要來看法定古迹東龍炮台遺址，炮台坐落島嶼北端，可飽覽佛門堂海峽，為船隻進入香港海域的主要航道，因此在康熙年間建立炮台作防禦海盜。

這裏曾是重要的軍事據點，有15間營房及8座大炮，不過因為東龍島太偏遠，以致補給困難，在1801年已荒廢。到今日更已變成一片頹垣敗瓦，只剩下外圍的青磚石牆，以及排列成一格格的軍營地基，一切只能自行想像。

▲ 東龍炮台基本上已失去原形，只剩下一堆黃土。（張頌婷攝）

海岸峭壁洞穴探險

東龍島長期受海浪侵蝕，形成怪石嶙峋及海蝕洞、海蝕平台等景觀，所以也有「通窿洲」之稱。景點如潛龍吐珠、噴水岩及鬼洞，也在營地附近，不過大部分位於懸崖之下，沒有經驗者不建議前往。島上處處斷崖，亦成為著名的攀岩場地。另一條山路可通往肚臍洞、南堂頂、鹿頸灣，是需要手腳並用、半攀半行的碎石路，甚為崎嶇，不易挑戰。

記者選擇原路折返，回到碼頭向另一邊進發。這邊有更多上落斜坡，但都是鋪設良好的水泥路，也不算太難行。大約半小時就到達觀景台，360度全景視野極佳，可遠望對岸將軍澳佛堂門、大廟灣，還能見到柴灣歌連臣角及大浪灣，可惜沒有座位可以坐下來欣賞美景。

▲ 東龍洲環岸盡是懸崖峭壁，不少有經驗的行山愛好者及攀岩者也會進行「綑邊」遊。（張頌婷攝）

全港最大3,000年古石刻

觀景台旁邊有一條200多級樓梯，通往壓軸景點——東龍洲石刻。咬着牙關慢慢走，下降足足70米高度來到海邊。東龍石刻是香港境內現存最大型的古石刻，屬法定古迹，高約180厘米、長約240厘米，在1819年的《新安縣志》中曾記載：「石壁畫龍，在佛堂門，有龍形刻於石側。」

石刻紋路複雜，但龍形清晰可見，如古代甲骨文般的幾何曲綫，與香港青銅時代出土的文物相似，因此推斷可能有接近3,000年歷史。石刻沒有用鐵籠或膠箱包圍保護，看得清清楚楚，非常難得。遊人行完整條長命斜，也可坐在石級上稍事休息，確保回復足夠體力再撑樓梯上去。

在觀景台不回程，自覺仍能應付者，可繼續登上鹿頸灣，在高處欣賞鬼氹灣景致，亦能走往接近山頂的直升機坪。雖然坡度不高，但來回約4公里，再直上則可到達頂峰的發射站，視乎個人能力及體力而定，最重要是量力而為。

▲ 東龍洲石刻是香港八大古石刻之一，保存完好，切記愛惜歷史文物，別亂摸塗污。（張頌婷攝）

三家村至東龍島渡輪

票價：每位來回$90

查詢：2513 1103（珊瑚海航運有限公司）

西灣河至東龍島渡輪

票價：每位來回$110

查詢：2337 6568（碧海船務有限公司）

*以上兩間渡輪只於星期六、日及公眾假期服務

記者：張頌婷