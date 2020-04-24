【無名英雄】疫情下行山避疫垃圾遍佈郊外　銀髮清潔工緊守崗位揹大袋垃圾落山

▲ 疫情下不少人行山避疫，垃圾遍佈郊外，銀髮清潔工緊守崗位，揹大袋垃圾落山。

新冠肺炎疫情影響，港人自2月起已開始留在家中抗疫。近日每日確診個案減少，不少市民亦開始到郊外行山。有網民拍到一名清潔工人疫情下仍然堅守崗位，辛苦揹著一大袋垃圾落山的畫面，不少網民留言向她致謝，大讚她是社區英雄！

銀髮清潔工人行路不穩 仍堅守崗位掉垃圾

有網民在Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」上載圖片。可見在山上的條樓梯上，一名銀髮清潔工人將一大袋垃圾提下山。她利用粗樹枝當擔挑，並將垃圾袋放在背上借力，而右手亦要捉實欄杆，慢慢落山。上載者不禁寫道：

睇到心都酸…… 咁大年紀~路都行不穩…… 仲要將大袋垃圾拎落山…

他在帖文呼籲要多點關心自己的父母或老人家，不要經常為自己找藉口而忽略他們。

▲ 銀髮清潔工以樹枝當擔挑放在左肩，右手則緊握欄杆。（圖片來源：香港行山遠足之友(吹水山谷）Facebook）

網民：默默在貢獻的社區英雄

帖文引來網民熱議，不少人留言感謝這位婆婆，又請大家尊重每一位清潔工人，大讚他們是默默在貢獻的社區英雄。有山友留言提醒行山人士，一定要自己垃圾自己帶走，下雨後的垃圾可能會重多幾倍，不少清潔工人非常辛苦，甚至可能因此受傷不能工作，手停口停：

盡返一己責任，帶走垃圾。你忍心見到呢班年齡層嘅人咁辛苦嗎？

亦有人指出如果情況許可，見到垃圾時也幫手執走，減輕清潔工人工作負擔。不過亦有人認為，這位清潔工人的狀態看起來不錯，強調有些老人家有家人關心，為了證明自己有賺錢能力仍繼續工作，「用一份尊嚴去活着」。

無品山友缺德事跡多籮籮

其實在過往兩個月，每到週末就有大量網民在社交網絡發文，指責一些缺德的行山人士的行為。例如在復活節的4天連假之中，有專業行山人士發現，不少行山人士遺留大批垃圾，足以裝滿4個大垃圾桶之餘，垃圾桶旁邊更遍地垃圾。

４月初，有網民拍到2名女子在郊外採摘野草，不斷將「戰利品」放進自己的袋中，推測女子採摘的是具有藥用價植的黃牛木。另外亦有一班為數近十人的中年行山客，竟把古樹當作遊樂場，放肆地在樹上或坐或躺，甚至把樹藤當作「泰山」繩蕩來蕩去，行為令人側目。

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責任編輯：王俊賢