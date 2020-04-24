【熟女強人】胡杏兒沈卓盈現身ViuTV打TVB　視后杏兒與影后吳家麗鬥演技

▲ 胡杏兒、吳家麗、沈卓盈等參演的ViuTV劇集《熟女強人》，以女性要面對的難題作題材。

胡杏兒、沈卓盈現身ViuTV，參演劇集《熟女強人》與TVB打對台。胡杏兒今次演的《熟女強人》，以女性要面對的難題作題材，透過7位女士探討大膽的議題，包括雪卵、爭撫養權、同性戀、性上癮、換妻、爸爸去哪兒及脫單等。

▲ 吳家麗、胡杏兒、吳千語、陸詩韻及沈卓盈出席新劇記者會。

影后吳家麗在《熟女強人》演人稱教主魏辰晞，是10多年前曾做名模，後轉戰商界，事業非常成功。雖然轉型，但依然是潮流教主，也是一眾追隨者的人生導師。

每個月她都會為姊妹籌辦活動，並有特定主題，如美食品酒或討論攝影等，甚至會請來裸男作繪畫模特兒。此聚會多年來風雨不改，席間眾人會一同分享生活感受、時尚品味及感情世界。

辰晞感情路上多姿多彩，兩個條件優越的男士同時向她展開猛烈追求，第一個是文質彬彬的學院教授（黃錦燊飾），第二個則是年青運動健將（黃愷傑飾），二人各有千秋，但原來辰晞跟他們交往卻是另有目的……

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▲ 吳家麗在新劇演商界的潮流教主。

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至於胡杏兒飾演的鄒靜，是臨床心理學家及性治療師，擁有幸福家庭。丈夫大康（朱柏康飾）是一名舞台劇演員，工作不定時，閒時負責在家照顧就讀名校的女兒。靜擁有的專業知識，在家庭、愛情及性生活上都幫助到一眾姊妹，可惜能醫不自醫，男主內、女主外的家庭結構暗藏危機。

其他角色包括鄒靜的表妹林可兒（吳千語飾），是個藍帶甜品師，跟男朋友Howard （柏天男飾）一起經營自家甜品小店。關始立（傅穎飾）的介入，將改變三個人的關係。



許嘉怡（陸詩韻飾）是鄒靜的舊同學，一直誤會靜當年搶走其男朋友，故處處針鋒相對，直到她遇上戀足癖病人被脅持，幸得鄒靜解圍，二人終冰釋前嫌。

嘉怡與婦科醫生（劉浩龍飾）結婚多年，感情雖要好，但逐漸對對方失去性趣，這段婚姻應該如何走下去？

▲ 胡杏兒與沈卓盈在新劇演好姊妹。

馮曉華（沈卓盈飾）是財經分析師，在預測股市走勢時，向來一擊即中。但近日她的上司卻認為其工作能力下降，原因是荷爾蒙失調。

上司提議她找愛情荷爾蒙刺激工作效率。而情急之下，她選擇了在網上找Part-time boyfriend。

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