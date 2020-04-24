【新冠肺炎】被病人粗口問候成洩憤對象　急症室職員心灰：懇請給予尊重

▲ 有急症室職員在網上發文，指疫情下「做到心灰」，希望大家都互相尊重。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，醫院的醫護及工作人員也身負抗疫前線責任，不少人開始頂不住壓力，一名自稱是公立醫院急症室文員在網上發帖文大吐苦水，指自己被家屬「粗口問候」，而護士工作繁忙時也向他們出氣，希望各界也尊重醫院內的文職人員。

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該名自稱急症室登記處文員，在社交平台「HA Secrets」發文，首先指出病人或家屬在急症室時，會覺得為何要核對身份如此多資料，覺得很麻煩，其實只是保障病人權益，有何問題可以通知到家人，但永遠令急症室職員第一時間被質疑、罵怨、粗口問候，病人又不滿輪候時間長，坦言「其實真是沒有人可以控制到」：

疫情下醫療物資短缺，大家都明白。但我哋永遠被人忽視，老細話有塊玻璃窗隔住好安全，我哋要接觸病人證件、錢、文件，我哋冇錯可以勤洗手，但連消毒紙巾都不肯提供（老細唔俾訂貨），話我哋屬於文職唔需要喎，其實病菌會殘留喺度，一日咁多病人登記，傳染俾其他人就唔好啦！

該名文員又指疫情下大家都明白病房床位短缺，形容「病房護士、姐姐做到好辛苦，應該體諒下」，但可否請護士們都體諒下這些文職員工，不要將負面情緒發洩在他們身上:

收症入院安排係跟workflow做，通知你哋就要俾你哋Cut線、責罵、埋怨，唔係我哋想你哋收咁多症，懇請各位，給予互相尊重！

本港疫情持續多月，醫管局早前公布從外海引入檢測新型冠狀病毒的快速核酸檢測試劑，其試劑最快可在30分鐘得知結果，希望大大縮短病人等候結果的時間，減輕公立醫院急症室服務壓力。

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責任編輯：伍瑋瑋