【新冠肺炎】旅發局預料旅遊業將現新常態　本港應趁機重新審視旅遊定位

▲ 旅發局預計，疫情後旅客對旅遊設施的公共衞生安全是其首要考慮。（資料圖片）

新冠肺炎疫情擴散至全球多個國家及地區，不少市民避免到外地旅遊，以致各地旅遊業陷入冰封時期。香港旅遊發展局預料在疫情過後將旅遊業現新常態，旅客的旅遊習慣將會改變，例如傾向選擇短途旅程，以健康主題概念的行程亦將會是新趨勢。

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旅發局今早（24日）舉行網上業界簡報會，有近1,500名來自旅行社、酒店、航空等界別代表參與。旅發局主席彭耀佳表示，新型冠狀病毒疫情為本港旅遊業帶來前所未有的衝擊，亦令全球旅遊業近乎停頓。他又預計在疫情過後，旅遊目的地、交通工具、酒店等旅遊設施的公共衞生安全將會成為旅客首要考慮；旅客亦會較傾向選擇短途旅程，健康主題概念的行程將會是新趨勢，認為本港可趁機重新審視旅遊定位，提升旅遊服務質素。

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旅發局又預料疫情過後，海外亞裔客群將是首批訪港的旅客；而長途客市場需較長時間恢復，旅客最快要到第4季起才開始外遊。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局將透過三階段計劃重振本港旅遊業，包括積極籌備本港旅遊業復甦計劃，在疫情減退後，鼓勵港人重新探索社區文化特色，向旅客發出正面信息，以恢復他們來港旅遊信心，以及利用大型活動及全新旅遊品牌宣傳計劃，重建本港旅遊形象。

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責任編輯：郭詩詩