【機場特警】許家傑童年患語言障礙　棄當核數師做演員曾靠借錢度日

▲ 許家傑於《機場特警》演終極大奸角

無綫正播映劇集《機場特警》，當中由許家傑飾演的終極大奸角宋天機已經登場。宋天機因多年前被Easy（楊明飾）不小心駕駛致身體殘障，之後他成為犯罪集團幕後老闆，更設計陷害一班特警，今次演繹Big Boss的成魔之路，讓許家傑來個演技上的突破。

入行11年的許家傑選港男出身，原來當年他放棄高薪的核數師工作，加入電視圈當演員，事業未算一帆風順的他沒有放棄夢想，最終憑「送水輝」一角彈起。

▲ 許家傑於《機場特警》演終極大奸角。（電視截圖）

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屋邨長大的許家傑年幼時曾患有嚴重的哮喘病，此外，小學低年級時更患有語言障礙，要靠修讀語言治療課程來改善問題，故小時候感自卑。

許家傑於2009年當選香港先生冠軍而加入演藝界，擁有會計學高級文憑學歷的他入行前曾任職核數師，即使未考牌但月入也已經可以有3萬。

▲ 入行11年的許家傑終於事業有起色。（經濟日報圖片）

不過擔任核數師多年的他，因在25歲時預視自己45歲時的生活依然刻板，所以決定於2009年參選香港先生，憑著燦爤的笑容以及他具有職業水準的拉丁舞技而奪冠。

11年許家傑於首套劇集《讀心神探》正式亮相，翌年更被分配去《東張西望》擔任主持，之後於《使徒行者》、《飛虎II》等飾演奸角。

▲ 許家傑於《使徒行者》演奸角。 （電視截圖）

許家傑的演藝路不算順遂，未有突出角色令人難忘，連圈外好友也問他，「都沒有見過你，你的薪水有多少？」

曾有一段日子，許家傑想法十分負面，他說：「當了3至4年演員仍在做沒有對白的角色，感覺很難受很沮喪。有段時間甚至不想工作，或2至3個月沒有工作，非常負面及憤怒。」

由於收入不多，許家傑曾有借錢度日及交不到家用的日子。縱然如此，許家傑並無放棄，反更努力充實自己：「那時候開始裝備自己，開始有健身做運動的習慣，又學唱歌及演戲，並努力爭取演出機會。」

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▲ 許家傑憑「送水輝」一角彈起。（電視截圖）

捱過低潮期的許家傑終於等到機會，2017年他於在電視劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「宋瑞輝（送水輝）」一角而漸為人認識，跟林淑敏飾演的大小姐這對CP更廣受歡迎。

▲ 許家傑跟林淑敏這對《愛固家》CP廣受歡迎。（取自instagram）

2018年許家傑跟林淑敏一起提名《萬千星輝頒獎典禮》中的「最受歡迎電視拍檔」，這也是他第一次參加頒獎禮，

入行11年的他今次於《機場特警》演終極Big Boss，演技大有發揮，相信可獲觀眾的肯定。



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