議員促港鐵未來不追收今年票價加幅　運房局：將追不上通脹影響員工薪酬

▲ （經濟日報資料圖片）

港鐵早前宣布凍結今年票價，並於未來2年追加今年按票價調整機制計算出的2.55%票價加幅。立法會有議員促港鐵不追回票價加幅，應獨力承擔16億元的損失；亦有多名議員質疑港鐵為期半年的8折票價優惠不能提早實施，需待至7月才開始。

立法會交通事務委員會今日討論港鐵票價調整及優惠措施，港鐵今年7月1日起計的6個月會減2成車費，預計損失16億元，政府將承擔當中一半損失，上限8億元。港鐵表示，為期半年的8折票價優惠涉及重鐵、輕鐵及巴士，需時約8星期更改電腦系統及測試，否則會對乘客造成混亂，希望大家體諒。

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運房局副秘書長蔡傑銘亦解釋，是次優惠7月展開絕非想慳錢，按照評估愈遲推出優惠，港鐵乘客量愈見回升，受惠人數會愈多。對於議員要求港鐵不要追回票價加幅，蔡傑銘稱如不追回加幅，港鐵票價將追不上通脹及港鐵員工工資上升速度，會對港鐵維修及員工薪酬有影響；港鐵亦指屆時會否追加，需視乎經濟狀況再決定。

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民主黨議員鄺俊宇批評，港鐵去年錄得逾百億元利潤，仍需政府以公帑承擔8億元車費優惠，直指港鐵應獨力承擔16億元的損失。經民聯盧偉國亦關注，港鐵在5月開始，會否繼續為旗下車站及物業商戶提供租務減免。

港鐵商務總監楊美珍解釋，疫情下港鐵不能獨善其身，單是今年1至3月客量下跌4成，封關措施令羅湖及落馬洲站租務收入全失，而港鐵仍要向商戶提供租務寬免，強調港鐵經營都好艱難，已於能力範圍內盡最大努力，在各方面盡力去做；又稱下月仍會為商戶提供支援，不會以一刀切形式提供，會按個別行業情況，向個別商戶提供租金減免。

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責任編輯：陳正怡