【疫市求生】餐飲業裁員報讀培訓課程減逾8成　品酒學校變陣拓視像教學推折扣吸餐飲同業

▲ 陳銘基是資深的葡萄酒及清酒導師，他說疫情令其生意大跌，應對方法之一，是探索如何實踐網上教學。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情肆虐數月依然持續，再加上限聚令，餐飲業首當其衝。從事葡萄酒及清酒教育的陳銘基（Micky）直言，其生意下跌8成半，也因此早前試行網上教學，讓擔心疫情的學員多一個選擇。同時，也讓從事有關的餐飲業前線人士報讀課程享有折扣優惠，同度時艱。

香港葡萄酒教育中心（The Hong Kong Wine Academy）創辦人之一陳銘基，是資深的葡萄酒及清酒導師、酒業顧問、國際評判，也是日本酒造組合中央會海外支援辦公室（亞洲）負責人，身份多多。

▲ 陳銘基說，限聚令頒布前的清酒班，他在堂上用Zoom，令選擇在家上課的學員也可以一起試酒。（被訪者提供）

談到疫情對葡萄酒及清酒教育的生意影響，Micky就感歎︰「從事餐飲業的人士是我們的主要客源，以往二至四月，他們忙完農曆新年檔期後，都會有時間進修，但近期許多人失業或放無薪假，有時間也沒有閒錢上堂，酒店方面給員工培訓的預算也大cut，令我們的生意大跌。」

至於餐飲業以外的人士，對於報讀課程也多抱觀望態度，Micky估計該中心的生意比以往同期下跌了8成半。

搬校址租金成本減半

不過，他慶幸在疫情前已決定遷址，令租金成本減半。「因為之前的校址鄰近尖沙咀警署，催淚彈氣體不時會飄入課室，嚇怕學生。去年8月至11月，我們開的班已有7成要cut，所以我們9月便跟業主反映，希望減租，卻一直得不到回應，於是12月時我們便計劃搬遷，2月時正式搬到金巴利街現址。以往一班可容納34人，但現在由於地方所限，最多只可以28人一班，但我慶幸早了作出決定，減輕租金負擔。」

他指出，社運的影響視乎地點，疫情卻是影響全香港，避無可避。那麼有何對策？他有見學校停課期間紛紛轉為網上教學，再加上部分學員提議，於是，他在3月的清酒專業國際證書班時，就試行了在課室上堂同時網上教學。

▲ 之前試行網上教學時，陳銘基特別預備了一些小玻璃瓶，分發清酒樣本予同學在家試酒。（黃建輝攝）

「首先，當然要處理技術和器材上的問題，而最關鍵的，就是如何發放酒的sample給在家上課的學員。」他的做法是先把清酒倒進各個細玻璃樽，再安排學員在上堂當日到學校取樣本，回家後即時放入雪櫃，務求令酒質素變化減少。

專業證書課程推折扣優惠

他解釋︰「把sample帶回家途中，難免會因為搖晃而令酒酸化。另一問題是，上堂時，我和學員身處地方的溫度不一致，同學家中那個酒樣本有沒有異樣，我隔住個mon難以察覺，所以也要花很多時間教大家鑑別。」

▲ 清酒班3月試行網上教學期間，在課室的導師跟身處家中上課的學員透過Zoom隔空乾杯。（被訪者提供）

Micky解釋，葡萄酒的氧化速度比清酒快得多，而有氣泡的清酒或葡萄酒均較難保存，所以暫時只能在清酒課程試行網上教學。而他就曾分別用Zoom和Cisco Webex這些網上會議平台上課。「那次一班12位學員，其中3位選擇在家上課，其他人則在課室，我們便試了如何隔空乾杯。」

論氣氛和學習成效，當然是同處一室舉杯輰飲最好，但他認為，網上教學也不失為疫情下的折衷方法，令學員有所選擇。

為鼓勵從事與葡萄酒或清酒有關的餐飲業前線人士，報讀各級專業級課程（學費由1,800元至11,800元），香港葡萄酒教育中心，近日也推出了學費優惠︰WSET證書課程65折、SSI國際唎酒師課程7折。但由於限聚令延長實施，原本4月底開設的課堂，現在都要延後。

▲ 陳銘基指出，葡萄酒的氧化速度比清酒快得多，所以試酒樣本質素較難有保證，也因此目前只能在清酒班試行網上教學。（黃建輝攝）

擬在網上推入門課程吸客

疫情下令不少行業變法求生，陳銘基也認同有危也有機︰「正因為大家都向網上教學方向發展，以往邀請外地酒莊的負責人親身來港做講座分享，現在就變成純online的活動。如早前邀約了日本酒莊跟學員作網上講座分享，順道即時來個酒莊的virtual tour，豐富課程的內容。」

為吸納新學員，他說也會研究在網上搞葡萄酒入門課程是否可行。「這些入門課程學費約數百元，試的葡萄酒，學員可自行預備，那便避免了分發sample的問題了。」



記者：胡慧雯