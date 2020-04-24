【眼睫毛生蟲】2歲女童日日捽眼睫毛藏20多隻陰蝨　眼睫毛有幾十粒未孵化蟲卵

▲ 2歲女童眼部受感染，醫生在其眼睫毛取出20多隻陰蝨。

眼睛痕癢不適，有可能是寄生蟲作怪。福建廈門市一名2歲女童最近感到眼睛痕癢，經常揉眼睛，滴消炎眼藥水也無法止痕。求醫後，醫生在眼睫毛取出20多隻陰蝨，認為或是個人衞生習慣差，導致眼部感染寄生蟲。

據中國新聞網報道，該名2歲女童甜甜（化名）的母親發現女兒眼睫毛根部有一個白色硬殼，起初還以為她患了結膜炎，於是滴消炎眼藥水，惟始終無法止痕，於是去醫院求醫。經醫生檢查後，發現她雙眼明顯紅腫，眼睫毛有幾十粒黑色未孵化的蟲卵及白色孵化後的卵殼，甚至有白色的蟲子在蠕動。引起眼部痕癢的是陰蝨，必須馬上清除。

護士為女童夾起吸附在瞼緣上的陰蝨、蟲卵，並剪去眼睫毛，取出20多隻陰蝨，並焚燒取出的眼睫毛、成蟲、蟲卵。再三確認清除所有陰蝨和蟲卵後，護士為女童局部清洗眼部，並上藥。

該院護士長表示，蝨子生長於眼瞼的情況較少見。主診醫生表示，眼部受感染可能是因個人衞生習慣差。醫生又指，若陰蝨寄生於眼部，蟲體多位於眼睫毛的根部，家長較難察覺。眼部受陰蝨感染後，有機會引致其他併發症，患者需及時求醫，免延誤病情。

眼科專家提醒，要注意孩子的個人衞生，以免讓寄生蟲滋生。與孩子溝通交流時，也要避免頭碰頭，以防交叉感染；並且要勤洗手，不要用手揉眼睛。

卸妝不乾淨 可致眼睫毛蟎蟲增加

保持眼部衛生也很重要。近年內地也有一名女子因眼睛不適去醫院檢查，發現有腫塊，做手術後取出一條5厘米長、仍在蠕動的寄生蟲，疑與平日吃燒烤食物、野味有關。

另外，內地也有一名32歲女子半年內覺得眼睛乾癢、睫毛經常脫落，求醫後發現眼睫毛根部長滿「蟎蟲」，確診患上「蟎蟲性瞼緣炎」。醫生懷疑事主卸妝不乾淨，或有時工作壓力比較大，作息不太規律，導致蟎蟲數量增多。

蠕形蟎蟲是小型寄生蟎類，數量增加會造成皮膚發炎。醫生指，蟎蟲喜歡寄生在皮膚或睫毛上，若沒有清潔乾淨，蟎蟲就能靠著依靠皮膚上的分泌物存活：「一根睫毛最多可寄居多達36隻蟎蟲。」

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責任編輯：羅嘉欣