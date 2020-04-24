【停課不停學】留家抗疫自主學習音樂外語　修讀哈佛麻省理工線上證書課程【內附連結】

▲ MOOCs（Massive Open Online Courses）線上課程平台是大勢所趨，由哈佛大學和麻省理工學院創立的全球性非營利組織edX便是著名例子。（iStock相片）

活到老學到老，居家防疫不妨自主學習。現時網上學習平台豐富，從語言學習、平面設計到數位行銷等應有盡有，有些更與著名大學如哈佛大學合作，取得該校認可證書。

1. edX：可獲學位證書的課程

▲ edX現時與超過120間院校合作，包括哈佛大學、麻省理工學院，提供逾3000門免費線上課程。（相片：網頁截圖）

現時愈來愈多MOOCs（Massive Open Online Courses）線上課程平台，edX便是著名例子，課程種類涵蓋文學院、理學院、社會科學院、法律學院、工商管理學院等，與一般院校無異。

edX是由哈佛大學和麻省理工學院創立的全球性非營利組織，現時與超過120間院校合作，當中包括哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學、香港大學等，提供超過3000門免費線上課程，擁逾2000萬名學習者。

課程以影片為主，學習者需定時上傳功課、論文及考試，讓教授評估學習進度，合格後才可購買由該課程院校發出的證書作為資格證明。

費用：免費，修畢課程並通過所有評核後可購買認可證書，價錢由數十至數百美元不等。

2. hahow好學校：貼地多元的課程

▲ hahow的課程貼合現今Slash世代多元學習需求。（相片：網頁截圖）

hahow由一群台灣80後於2015年成立，以「學那些學校不會教的事」作主打，現時已有逾27萬用戶、超過400個另類課程，包括設計、投資理財、職場技能、數據分析等。

授課者通常是知名博客、大學講師或某個專業範疇的人士。hahow的課程貼合現今Slash世代多元學習需求，課時不長，標榜善用零碎時間學習。

另外，若用戶擁有某種技能或知識，也可上傳自己的課程，成為授課者賺取被動收入。

費用：每門課程從200元至1000元不等

3. Justin Guitar：重拾昔日吉他

▲ 免費線上吉他課程Justin Guitar有逾1000個從入門到進階課程。（相片：網頁截圖）

免費線上吉他課程Justin Guitar由英國吉他手Justin Sandercoe成立，有逾1000個從入門到進階課程，並有約600首歌曲可供練習，現時用戶人數已達25萬。

影片中教授正確姿勢、掃chord技法、樂理等，用戶可下載tab譜練習。

費用：免費

4. Duolingo：以零碎時間學外語

▲ Duolingo App有助用戶以零碎時間學習外語。（相片：網頁截圖）

由美國教授於2009年建立，現時擁逾1.2億用戶、35種免費語言課程，除了網上版，也有iOS及Android App。

課程以趣味互動過關形式，從最基本生字及文法學起，包含聽寫說練習，加上額外的互動閱讀理解練習，用戶可善用零碎時間學外語。

不過，若果用戶本身對某語言（如英語）有一定程度認識，則會認為課程過於簡單，但若是從零開始，大人小朋友均適合。

費用：免費

記者：陸明敏