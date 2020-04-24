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【口罩供應】莎莎網下午2時開售口罩　韓國製KF94兒童口罩4包$100 【內附連結】

精明消費 14:07 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

莎莎網開售口罩。（圖片來源：莎莎Facebook）

新冠肺炎持續，港人仍需購買口罩，莎莎今日（24日）下午2時宣布莎莎網開售口罩及其他防疫用品。

購買連結：https：//bit.ly/2wrLkUp

韓國製 AIR-GREEN KF94兒童口罩 （單片裝）

售價： HK$28/包 HK$100/4包（不可與VIP優惠同時使用）

  • 3D立體剪裁，舒適貼面
  • 五層結構，保護呼吸道，阻擋微細粉塵粒
  • KF94高效防禦，有效過濾94%的0.4微米微細懸浮粒子
  • 每單限購4包

韓國製 TALK TALK BUDDY KF94口罩 （黑色五個裝）

售價： HK$138/包 HK$259/ 2包（不可與VIP優惠同時使用）

  • 有效過濾約94% 0.4微米粒子
  • 3D立體設計，舒適貼面
  • 衛生護鼻壓條，防眼鏡霧氣
  • 4層過濾結構，保護呼吸道健康 ，不阻呼吸
  • 買兩包即送sasatinnie倍柔潔膚濕紙巾（25片）兩包

THE GOOD KF94口罩 （單片裝）

售價： 原價$29.5/包 HK$100/4包（不可與VIP優惠同時使用）

  • KF94高效防禦
  • 有效過濾94%的0.4微米微細懸浮粒子
  • 3D立體剪裁，舒適貼面
  • 4層結構，高效防禦
  • 大小適中，適合不同面型使用
  • 每單限購4包

莎莎表示口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨，所有貨品數量有限，售完即止。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間： https：//bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

病菌及病毒 健康問題 口罩 莎莎

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