【口罩供應】莎莎網下午2時開售口罩 韓國製KF94兒童口罩4包$100 【內附連結】
精明消費 14:07 2020/04/24
新冠肺炎持續，港人仍需購買口罩，莎莎今日（24日）下午2時宣布莎莎網開售口罩及其他防疫用品。
韓國製 AIR-GREEN KF94兒童口罩 （單片裝）
售價： HK$28/包 HK$100/4包（不可與VIP優惠同時使用）
- 3D立體剪裁，舒適貼面
- 五層結構，保護呼吸道，阻擋微細粉塵粒
- KF94高效防禦，有效過濾94%的0.4微米微細懸浮粒子
- 每單限購4包
韓國製 TALK TALK BUDDY KF94口罩 （黑色五個裝）
售價： HK$138/包 HK$259/ 2包（不可與VIP優惠同時使用）
- 有效過濾約94% 0.4微米粒子
- 3D立體設計，舒適貼面
- 衛生護鼻壓條，防眼鏡霧氣
- 4層過濾結構，保護呼吸道健康 ，不阻呼吸
- 買兩包即送sasatinnie倍柔潔膚濕紙巾（25片）兩包
THE GOOD KF94口罩 （單片裝）
售價： 原價$29.5/包 HK$100/4包（不可與VIP優惠同時使用）
- KF94高效防禦
- 有效過濾94%的0.4微米微細懸浮粒子
- 3D立體剪裁，舒適貼面
- 4層結構，高效防禦
- 大小適中，適合不同面型使用
- 每單限購4包
莎莎表示口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨，所有貨品數量有限，售完即止。
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責任編輯：王芷瑩