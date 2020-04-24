廉署起訴一名Skinergy前店舖經理　涉盜竊客戶激光療程費用11萬

▲ （經濟日報資料圖片）

廉政公署今日落案起訴一名激光美容治療中心36歲前經理，涉嫌盜竊客戶支付療程費用共約11萬元，今日(24日)於九龍城裁判法院應訊，被告毋須答辯，署理主任裁判官嚴舜儀將案件押後至5月22日提堂。

案情指，36歲新都醫療集團Skinergy Skin Centre前店舖經理吳穎嫻，於2015年3月1日至2016年10月19日期間，作為Skinergy唯一負責其日常運作的員工，包括管理客戶紀錄、推廣療程套餐及為客戶進行激光治療，涉偷竊2名Skinergy客戶支付的激光療程費用，共約11萬元。

被告被控共8項罪名，包括7項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條；及一項管有虛假文書，違反《刑事罪行條例》第75（2）條；當中一項控罪指涉於2017年8月17日，於無合法權限或辯解下，保管另外4名Skinergy客戶的激光治療同意書，該等同意書均屬虛假，而被告知道或相信該等同意書屬虛假。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行，今於九龍城裁判法院應訊，案件押後至5月22日提堂。被告毋須答辯，獲准以現金1000元保釋。

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責任編輯：陳正怡