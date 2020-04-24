【DSE2020】文憑試考生首戰視藝科自行抹枱消毒　戴口罩畫畫感侷促憂影響表現

▲ 考生陳同學（右）為避開人流，特意在開考前先使用試場洗手間，圖左為另一考生林同學。（林宇翔攝）

中學文憑試（DSE）在新冠肺炎疫情陰霾下在今日（ 24日）展開，涉及逾3,000名考生的視覺藝術科筆試率先舉行，有考生為求安心，開考前自行用酒精濕紙巾抹枱，不少考生因為戴口罩畫畫而感到侷促及「眼瞓」，會影響考試表現，並擔心下周一（27日）核心科開考，考生人流較密集，擔心旁邊突然有考生咳嗽，亦有人打算在考試中途用消毒搓手液，加強清潔。

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就讀聖士提反女子中學的應屆文憑試考生楊同學表示，今日考試期間見到不少考生撞跌畫具，但聽不到有考生咳嗽，笑言「可能啲人唔敢咳」。對於第一次戴口罩考公開試，楊同學感到特別「眼瞓」，「畫到一半已經好攰，眼罩谷住會有呼氣、熱氣（飄）上去，會好想瞓覺。」對於主科即將於下周開考，她會自備消毒濕紙巾及額外帶多1個口罩供替換，她直言有少許擔心受感染，「因為藝術始終少啲人考，所以空曠啲係正常，但主科係全港個個都要考，所以可能會比較逼，可能隔離有人突然咳，就會好驚。」

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雖然試場有加強清潔，但另一名考生陳同學表示，為求安心，開考前自行用消毒濕紙巾抹枱，並特意在開考前先使用試場洗手間，避免在考試期間如廁，形容「同正常學校洗手間唔不多，無特別明顯污糟，我又睇唔到佢有清潔」。

考試前監考員有提醒考生不得除下口罩，與陳就讀同一學校的林同學認為戴口罩會影響考試表現，未能正常發揮，「張畫紙好大，但戴住口罩點都會遮到小小視線，同埋侷嘅時候會打亂畫畫進度。」

林同學續指，考試結束後監考員沒有安排考生分批離開，而進入試場前，試場人員收取她的健康申報表時，並沒有用准考證核對其身份。對於主科開考，陳同學表示會在考試中途用消毒搓手液，至於今早應考視藝科因為畫畫時間緊迫，故沒有停下來消毒雙手。

就讀聖保祿中學的視藝科考生何同學則表示，試前帶多3個後備口罩應考，過程中沒有說話和弄濕，所以最終不用更換口罩。她又指，考試期間戴口罩略感侷促，但因只需畫畫，對考試表現無影響，惟擔心其後的科目需聚精會神，或許會有所影響。

何同學又指，自己今早提早到試場使用洗手間，避免人多聚集，而洗手間衞生環境乾淨，當考試完結後自己亦會盡快離開試場，避免人流聚集。

甲類選修科視覺藝術科筆試佔全科評分比重一半，考試時間為4小時，中途不設休息時間，考生須選答卷一（視覺形式表達主題）或卷二（設計），從5條題目中選答1題，即席以任何媒介、風格及技巧創作平面作品或設計作品，並就其作品進行文字評賞。

共有逾5.2萬人報考的中學文憑試，受疫情影響而取消中英文科口試，筆試延遲1個月至今日開考。繼今日舉行首科視藝科筆試後，明日（ 25日）將舉行綜合科學、化學及組合科學（化學）筆試，至於涉及約5萬名考生的4科核心科目將於下周一（27日）展開，由通識科打頭陣。

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記者：馮琪雅