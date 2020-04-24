  • 21°C
香港時間 : 2020424日 (週五) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉3宗爆炸品案　女文員准以30萬保釋候訊

社會 14:21 2020/04/24

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

警方早前於旺角兩個單位發現爆炸裝置、爆炸品及化學品等，疑與明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖站3宗爆炸品案有關，4男2女各被控串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，全部還押候訊。其中1名涉案女文員今(24日)於高等法院申請保釋獲批，准以現金10萬元保釋，兩名各10萬元人事保釋，期間不得離港及須守宵禁今。

獲准保釋女文員楊怡斯(28歲)，法官准以現金10萬元，由其胞弟及前僱主各以現金10萬元人事擔保，期間不得離港及須於凌晨零時至翌日7時守宵禁今，須交出旅遊證件及到警署報到。

女文員與另外5名被告，同被控1項串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，控罪指他們於2020年1月至3月期間，在香港與其他身份不詳的人串謀，非法及惡意地藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。案中其中3名被告另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：林育慧

爆炸品 罪案

最高瀏覽

【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
16:58 2020/04/23
【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
16:12 2020/04/23
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔
13:17 2020/04/23
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔