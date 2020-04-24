涉詐騙證監會案續審　張震遠不望被指恃行會身分不守證監指示

▲ （經濟日報資料圖片）

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監瞞騙證監會一案，今（24日）於區域法院續審。被告張震遠續出庭自辯供稱，雖然他曾給予財務總監指示，但他只要求財務報告內容真實及準時，又稱不希望被人誤解自己恃行會成員身份，而不依從證監會指示；聆訊下周一（27日）續。

被告張震遠（62歲），早前否認1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪。張昨出庭作供時提及，商交所2011年獲得證監會自動化交易許可，其後資金水平低於證監會要求，他須借貸籌措長遠及日常營運資金，亦因此接觸多名投資者，包括1名戴姓投資者。

張今續供稱指，戴於2013年4月曾同意借貸3億港元，其後亦分成4張支票匯款到商交所的中國銀行戶口，惟其後支票未能兌現。張供稱當時是真誠相信戴是打算投資到商交所，張又指當時為了商交所的營運，他嘗試獲取任何形式的貸款，包括1星期還款期、甚至1天還款期的短期借貸。

張續供稱，當時證監會雖指出資金問題，但他有信心證監會不會即時撤回自動化交易許可，因過往證監會亦多次寬限及容忍其資金問題。

辯方又向張展示控方的控罪及案情，當中提及商交所交給證監會的財務報告，張供稱財務報告是由時任財務總監蔡達英所撰寫，而他雖曾給予蔡指示，但他只要求財務報告內容真實及準時，又稱不希望被人誤解自己恃行會成員身份，而不依從證監會指示。

張又對於控方所指，報告資料有誤，將其他日子的銀行結餘當成提交報告當日的結餘，張供稱並不知情，因證監會可以追溯到銀行紀錄，所以有關行為並沒有意義，亦不理解蔡這樣做的原因；聆訊下周一（27日）續。

控罪指，於2012年5月至2013年5月期間，張、蔡一同串謀詐騙證監會，即不誠實地向證監會隱瞞商交所財務狀況的重要資料，導致證監會沒有撤回商交所的自動化交易服務認可；蔡於2018年11月認罪，早前於本案中作為污點證人出庭作證。

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記者：王仁昌