【美國疫情】老父確診病危因封城無法探望　4子女傾電話30小時作深情告別

▲ 紐約一名76歲男子日前確診感染肺炎，4子女因封城只能透過一通長達30小時的電話作最後告別。

新冠肺炎疫情在美國蔓延，確診人數增至88萬，超過5萬人死亡。為了遏止疫情蔓延，美國早前封城，限制市民外出，紐約一名76歲男子日前確診感染肺炎，4子女因封城未能親自到紐約探望，送他最後一程，只能透過一通長達30小時的電話作深情告別。

今年41歲的Abby在本月7日在Facebook發帖分享一段令人心碎的事，她指父親Don早前因跌倒住院，原本以為可以出院，但留院時確診患新冠肺炎，終在本月6日離世。由於4名子女分別住在德州、北卡羅來納州及丹麥等地生活，因封城未能前往紐約，得到醫院的批准後，以電話向父親作最後告別。

接到電話指父親時日無多

Abby表示，某天收到醫院護士的電話，指76歲的老父確診新冠肺炎時日無多，「我無法形容聽到這個消息之後的恐懼，這件事不可能在我們的家庭中發生。」護士提議，將醫院的電話放在Don的耳邊，讓他與4個子女交談。

電話中訴說當年 製造回憶

在電話裡，Abby與其他3名兄弟姐妹無所不談，

即使我看不見他，也無法握住他的手，但我們可以共同分享這屬於我們的回憶。

在通話中，他們哼唱父親以往曾用吉他彈奏的歌曲，一起回想起年幼時的他們，說起以前的點點滴滴。Abby說，

我感謝爸爸一直陪著我、愛我，我為我做錯的事道歉。

呼吸困難 無法說話

在電話的另一端，爸爸Don因為病況嚴重，無法說話，刺耳的咳嗽聲、痛苦的呼吸聲聽入子女的耳中，「儘管我們僅聽到他的呼吸聲，但卻能感覺到我們與他在一起。」而當Don開始打嗑睡時，4位子女努力地將他喚醒，不斷對著電話說，

爸爸，我們很愛你，我們都在這裡，孩子都在。

這通電話終在30小時後掛斷，Don與4子女深情告別後，終在本月6日離世。子女心裡滿滿不捨，

縱使我看不到他，不能握緊他的手，但我能說出自己想說的話，這通電話成為我們非常寶貴的回憶。

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責任編輯︰王明芳