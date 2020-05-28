【超市大搜查】邪惡速凍餃子易致水腫肥胖　營養師推介10款較低脂急凍餃子【內附清單】

▲ 營養師推介10款較低脂急凍餃子。

蒸餃子、素菜餃也可以很邪惡？Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）表示，市面上不少急凍餃子脂肪含量也很高，部分豬肉餃子會加入肥豬肉，以提升香味，令口感變得鬆軟。部分素菜餃子因添加了麻油提升香味，也未必是輕型之選，很易致肥。Amy推介了10款較低脂的急凍餃子，讓大家吃得較健康。

根據食物安全中心的指引，每100克固體食物中，總脂肪不多於3克，才可稱為「低脂」。營養師Amy在facebook「健營生活.關心你的營養師」表示，市面上很多急凍餃子每100克已遠遠超出「低脂」標準，部分餃子脂肪含量多達十幾克。吃掉一整包餃子，更等同吃了8、9茶匙的油分。

她推介10款較低脂的急凍餃子：

▲ 營養師曾美慧（Amy）推介10款較低脂的急凍餃子。

餃子蛋白質纖維量不多

Amy表示，是次推介的10款急凍餃子，每次建議的食用份量也不超過2份油脂，適合減肥人士。她也提醒要注意食用份量，因為餃子皮屬於五穀類，若同一餐內，吃掉一整包餃子，再加一個麵餅，五穀份量有機會超出建議的標準。

由於餃子的蛋白質及蔬菜份量不多，Amy建議煮餃子時多加幾條蔬菜，以補充纖維的攝取量，並增加飽肚感。

她又提醒，在同一日進食其他正餐時，也要補充蛋白質，例如進食雞蛋、瘦肉、海鮮。若蛋白質攝取量不足，會導致新陳代謝減慢，變相容易致肥。

餃子鈉質高 吃1包易超標

由於急凍餃子始終是加工食物，鈉含量相對較高。根據世衛的建議，成年人每日的鈉質攝取上限為2,000毫克。

Amy指，以市面上的急凍餃子為例，若一次過進食一盒9隻餃子，攝取的鈉質為1,170毫克，已達每日攝取上限的一半。攝取過多鈉質，會增加患有高血壓的風險，也較易水腫。

她不建議經常以急凍餃子作為正餐，建議最多每星期1至2次。為去除體內多餘的鈉質，進食餃子後，宜多吃鉀質含量較高的蔬果，例如：西蘭花、西芹、紅菜頭、香蕉、火龍果。

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責任編輯：黃泳欣