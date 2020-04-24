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【派錢1萬】消息：最快6月底登記　7月中市民陸續收款

社會 14:56 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

消息指金管局正與銀行界商討相關安排。

全民派錢1萬元今日（24日）有新消息，有消息指，金管局正與銀行界商討相關安排，最快會在6月底或7月1日開始接受登記。金管局發言人表示，政府正與各銀行商討計劃的執行細節以及籌備安排，具體詳情有待政府正式公布。

【派錢1萬】陳茂波料1萬元現金措施6月底接受申請　香港永久性居民7月起獲派錢

財政司司長陳茂波於2月底發表《財政預算案》時宣布，向每名18歲或以上的香港永久居民派發1萬元，希望暑假期間1萬元可到達市民手上。政府擬沿用當年派發6000元的方法，即市民可經銀行分行、郵政局遞交登記表，或登入網上銀行登記。

市場估計，市民只需登記姓名、身分證號碼、電話號碼及銀行帳戶，銀行便會於市民完成登記兩星期後代政府派錢，預計首批市民最快可於7月中收到1萬元。

本月初政府回應立法會特別財委會的書面質詢稱，在擬備計劃預算時，預留約10億元作行政開支，包括在短期增聘約100名人員，協助籌備及推行計劃、建立相關的電腦系統及其他配套設施、向協助機構支付服務費、進行宣傳推廣，以及作應急費用等。政府會按現有機制，釐定所需人員的薪酬。

【派錢1萬】最快7月初接受派錢10000元登記　政府預留高達10億元作行政開支

當局正設計登記流程，並會以簡單便捷及穩妥為主要考慮，但目前沒有計劃提供獎賞，鼓勵市民延遲登記；但會考慮制定分階段登記安排，以分散人流。根據現時構思，市民透過銀行或香港郵政進行登記及收取款項，均無需繳付手續費。政府會向銀行或香港郵政支付服務費，詳情有待跟有關機構商討。

政府又稱，整個派錢流程會盡量電子化，以方便市民登記及領取款項。除了鼓勵利用網上銀行進行登記，亦會提供實體表格及有關登記渠道，以照顧不同市民的需要。

【派錢$10000元】政府：透過關愛基金向非永久居民派發1萬元　

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責任編輯：伍瑋瑋

財政預算案 陳茂波 立法會 香港金融管理局 財政司 口罩

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