【移民日本】港夫婦申請「經營簽證」僅一年閃電移居　福岡樓價便宜200呎單位售約43萬元

▲ 任職公關的Sally與丈夫於2018年前首次踏足日本福岡，對當地一見鍾情，申請「經營簽證」僅一年即閃電落實居留。

要移民外國，日本比甚麼地方都要難，但Sally可能是例外。她與丈夫於2018年前首次踏足日本福岡，對當地一見鍾情，同年10月以「經營簽證」落實居留，隨後更在facebook開設「香港人在福岡」網址，目的就是希望發揮港人互相幫助的精神，以港人身份幫助自己人有一個更好的歸宿。

▲ Sally和他的丈夫2018年移居日本福岡，喜歡這裏物價比東京便宜。（圖片由受訪者提供）

買一個長遠安穩的未來

說話爽朗健談的Sally，知道要接受有關移民訪問，第一句就說到：

用移居兩字比較恰當，我選擇住在福岡的原因，就是買一個長遠和安穩的未來生活。

▲ 4月中是福岡盛開櫻花的日子，以往當地的舞鶴公園車水馬龍，今年空無一人。（圖片提供：香港人在福岡FB）

▲ 日本「緊急事態宣言」實施，福岡市中心的天神地下街幾乎沒有行人。（圖片提供：香港人在福岡FB）

不過，面對新冠疫情，隨著日本政府4月10日宣布「緊急事態宣言」，移居日本經營顧問公司的她，現時大都安排點對點工作，安全要緊，加上她做事經常堅守居安思危的宗旨，口罩購買方面，打從1月開始已作好準備。

1月時，從新聞得知中國的李民亮醫生（已故）警告武漢出現人傳人的疫情，我立即在福岡買了不少口罩自用，而且更在日本封關前回港一次，將口罩帶給居港的父母和妹妹。 現在全日本接近95%的商店都休業至5月6日，但我好佩服日本人的耐性和不會爭先恐後的態度。不過，可能是以前看得太多荷里活的災難電影，面對疫情，心情有點不安，但都要積極面對。

▲ 難得現在人少少，Sally和丈夫去了福岡郊外吸收新鮮空氣。（圖片由受訪者提供）

對於移居日本，本身從事marketing的Sally選擇到比較冷門的福岡，自有她的原因，她說：

首先，我對於香港前景的沒未來感很重，移居前盡見社會不公平和光怪陸離的事情發生，覺得香港已經回不了頭，如果香港不是這樣，試問哪一位港人會願意離開自己出生和成長的地方？ 其次，是福岡只有160萬人口，500至600萬日元（約36至43萬港元）就可以在距離市中心博多區約10分鐘車程的地方，購買一個面積約200呎的大廈單位，單是這方面，香港永遠都做不到。

▲ 早前日本四處出現搶糧搶廁紙情況，Sally去了離市區40分鐘車程的Costco購買日常生活用品。（圖片提供：香港人在福岡FB）

就是因為這個原因，Sally早年在福岡購入一個單位，但直到2018年才首次和丈夫初次踏足福岡，當行經三越和大丸這些曾經在香港出現過的百貨公司，突然百感交雜。Sally的丈夫說：

為甚麼我們要那麼辛苦營營役役在香港生活？我們可否將公司搬來福岡發展？

▲ Costco行會員制，每人限量購買，但大家不須搶廁紙。（圖片提供：香港人在福岡FB）

給擬移居者的3點忠告

結果，Sally和丈夫回港後只花了大半年時間，就以「經營簽證」申請在當地定居。對於在日本生活，健談的Sally有以下忠告：

1.作為移居者要低調做人，如果抱著「耍大牌」心態而不能融入當地社會，這是不行的。要懂得放下香港以前的身段，如果以前在香港是高薪厚職的，你要問問自己是否甘願月薪只有萬多兩萬元，加上日本人有原則而且又保護自己，工作上絕對不會因你加多少許錢而幫你做事。

2.很多港人很天真，以為到日本居住就要住大屋，這是錯誤的。因為當地有90%的居住單位都很細小，而且大屋維修費用很貴，在福岡要購買近市區的獨立屋，售價要6,000萬日元（約430萬港元）。

3.有心移居日本的人，不懂得流利日語，OK，我可以接受，但最低限度都要懂得最基本的50音，市面上有很多日文學習課本，我買了很多很多書用來溫習，這一點絕對不可以偷懶。

記者：何偉雄