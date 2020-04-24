【停課困獸鬥】停課添特殊學校師生負擔　家長照顧壓力倍增痛症加劇：辛苦都要頂住

▲ 停課期間，特殊學校的學生可因應家庭情況選擇留宿學校或回家，但疫情下的課堂，無論對師生或家長來說，都是一個挑戰。經抽筋要帶上單車帽保護頭部、患大腦麻痺症的肖杰威則選擇留校，並接受視像教學。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情持續，不少學校提倡停課不停學。對一般學生而言，硬件配套、學習成效或未如理想，而對特殊學校的學校來說，教學電子化又衍生其他困難。不論老師、學生，還是家長，都是一項新挑戰。

今年18歲，患大腦麻痺症的肖杰威，是香港紅十字會甘迺迪中心的寄宿學生。他半身痙攣、活動能力時好時壞，也時不時會抽筋，故要帶上單車帽保護頭部。

學校分5日宿、7日宿或走讀3種選擇，不論5日、7日宿，學生定期都會回家見家人，惟杰威因家庭狀況，入學至今都沒回家，已經3年。

學生：難以熟習教學軟件

以前下課後可自由閒逛，跟朋友到圖書館聊天、在課室食零食都可。疫情後要減少社交接觸，大家只能主要以whatsapp，或其他社交媒體溝通。「一開始有點不習慣，因沒接觸開始類軟件，好少用。」打字、錄音要慢慢熟習，實時課堂又要用Zoom、Google Meet等。

由熱鬧的課堂，變成一個人對住屏幕上課，杰威坦言起初有點不適應，也感不便。「要先研究如何操作軟件，輸入課堂編碼；老師在軟件內對住一班同學，不能同時答畢所有問題。用Apps上課，有時聲音也聽得不清楚。」

不但操作上花更多時間，上課問問題時可能疊聲，英文讀音也聽不清，變相更難學得好。除此之外，因不習慣電子產品的介面和操作，交功課也成一大難題。杰威補充：「如要做數學功課，要先拍低，再轉成PDF。」

▲ 杰威指，網上教學也失去了互動環節，感覺差好遠。（湯炳強攝）

與外界隔絕 最擔心家人

疫情爆發後，家長到校探訪受限制，不單學生間的交流亦大大降低，回家見家人的機會亦減少。杰威指，現時的娛樂只剩下玩電子遊戲，最擔心的是家人和課業進度，其他同學也曾表示同樣的憂慮。

我們班3年後會考DSE，擔心課程跟不上，教不完的話就會較蝕底。 現時晚晚都會致電家人，幸好宿舍和老師會提供視像通話，讓他們雖然隔住屏幕，但仍能看看家人的樣子。

家長：停課後照顧壓力倍增

蔡太的14歲兒子是學校的走讀生，5年前確診亞歷山大症，要坐輪椅、活動能力受限，大小便亦須別人輔助。「他戴住呼吸機睡覺，故要留意住。而因腰骨有壓瘡，要打側睡，常睡兩小時左右就覺得肩膊、盤骨痛，故半夜要不就幫他轉身，要不就放尿，所以我沒試過連續睡超過5小時。」

兒子的覆診科目亦多不勝數，由頭到腳趾都有科要覆診，通常兩星期就會有一科。現時除覆診外就不會外出，約一個月一兩次，可減就減。外出會戴足口罩、護目鏡、防菌機，輪椅出入後會徹底消毒，將感染風險減至最低。初期經歷過物資搶購滿的時間，幸而有社工、團體如紅十字會捐贈防疫包，才可勉強應付。

疫情爆發前，兒子每日上課的數小時，就是蔡太喘息的空間，但停課後的生活，卻把唯一一段私人時間都奪去。

原本我可以約幾個家長出去行山、唞唞氣，起碼有數小時可以紓緩一下，但現在24小時貼身照顧他，好辛苦。見朋友、約出去更加無可能，只靠電話聊天。

痛症加劇唯有死頂

日夜照顧下，蔡太右手患肩周炎，不能向後拗、也不能舉高，看了好多次骨科、物理治療都治不好。

因為輪椅過床，或者放尿，我每3小時就要抱他上床一次。

爸爸工作要返通宵更，長女今年考DSE，大家各有各忙，故兒子在家的時間，大部分事務都由她一力承擔。「現在肩周炎變得更嚴重，夜晚會痺痛，不過沒辨法啦，好多事都要死頂。」

停課不停學，兒子在家也要網上學習。不過一節45分鐘的課堂，蔡太事前亦要做不少準備工夫。「要替他記住何時上課，臨上課時要為他處理好大小便的問題，不想他上堂要去洗手間，總有種無形的壓力。」連外出買菜，也要跟丈夫夾好時間，處理好兒子的飲食、如廁、上課需要，才可「偷」時間出去一會。

蔡太坦言，多重壓力堆疊，久而久之更加焦慮、低落，也曾被建議跟心理學家面談。「有一兩次半夜覺得好累，兒子周身痛，炆憎的情緒一定有。」

▲ 因為兒子患病，蔡太3年前決定辭去正職，專心照顧他。疫情前她每日都跟校車送兒子上學，也會向護士、治療師請教照顧貼士。（湯炳強攝）

網上教學添困難 盼回復正常

網上教學的成效不及面授，蔡太指或更困難：

理科、數學在網上好難教，學生的吸收能力也有限。而我兒子說話不太清晰，說話要花很多力氣，故老師有時也聽不清楚他在說甚麼，問或答問題時，老師也要多聽一兩次才聽到，現場對答的話當然會好點。

疫情來到第3個月，雖然心理上慢慢適應，但生理上始終吃不消。蔡太雖盼疫情快點過去、回復正常，但同時亦因兒子懂事而感安慰。「我和兒子關係變好，因為他知道我辛苦，現時也計劃買醫療床、吊機等。能照顧的話，就做到最後一刻。」

老師工時加長 學業心理都會照顧

任教英文的黃考秀老師指，自疫情爆發以來，全校教職員均努力搜集網上教學資源，互相分享能促進學習的工具。「相較面授，我們看不到學生的反應。變相每一個步驟、細微位我們都要思考，如何可以令學生在沒有太多協助下，都能掌握和明白教學。」

預計好每一個學生可能面對的難題，預先拍好在影片內解說，籌備教材的時間也就更多。而小學生年紀小，在家學習需家長從旁陪伴，但家長又有正職在身，變相課堂時間會比較飄忽。

例如我一班有9個學生，但每個家長有空的時間不同，就要互相遷就。有時下午一堂、黃昏一堂、夜晚一堂，才能做到實時教學。

停課期長，黃老師指學生的情緒也要兼顧，班主任會定期致電、視像或WhatsApp學生和家長，了解他們的狀況。有時候更會特意約個時間，讓一大同學「視像聚會」。

▲ 黃考秀老師指因應疫情，除了調整教學資源，更會細心照顧同學的心理需要。（湯炳強攝）

黃老師說：「試過約網上下午茶，讓他們互相打招呼。他們那種興奮和嘈吵，就好像回到班房般。一見到同學仔就互相問好，喊對方的名字，像渴求（聊天）了好久。有些言語、體能較弱的同學，在那個環境內都開心，也看到他笑。」

香港紅十字會自一月初援助弱勢社群抗疫，現發出緊急呼籲，希望大眾市民慷慨捐款，令累計100,000名本港受疫情影響的弱勢群組可受幫助，如育有兒童的低收入家庭及無家者等，得到個人或家居防疫用品、心理支援及健康教育等服務，助他們渡過逆境。

捐款方法：

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記者：吳霆俊