涉揚聲器說話致聽力受損　區諾軒涉襲警判140小時服務令

▲ （程志遠攝）

時任立法會議員區諾軒（32歲）於2019年7月7日於旺角衝突中，被指以大聲公推撞警方長盾，及以大聲公說話，使警司高振邦耳朵痛楚，區早前經審訊後被裁定兩項襲警罪成，今（24日）於九龍城裁判法院被判140小時社會服務令。區諾軒表示就定罪提出上訴。

辯方今陳詞時指，被告他社會服務令報告相當正面，他亦願意履行社會服務令，唯他希望法庭處以較短時數他社會服務令，因為被告於案發時的出發點與實質行為與一般刑事案件有不同之處，被告當時只是想得到警方注意，履行立法會議員的責任將事件淡化，但他的目標並非對任何警員的身體作傷害。

辯方續指經過今次，被告的重犯機會近乎零，加上被告已不是立法會議員的身份，他現時亦準備前往日本深造，有關博士課程將於9月開學，因此被告希望盡快完成社會服務令前往日本開學。被告修畢相關公共行政課程後，亦會回港繼續服務香港社會。

裁判官判刑時指，從社會服務令報告得知被告態度合作，對自己的行為感到悔疚，亦有信心被告會完成社會服務。裁判官考慮到被告初犯及案件性質等，決定接納報告建議，判以被告140小時社會服務令。區諾軒表示就定罪提出上訴。

裁判官早前裁決時指，高振邦於案發時多次表示不同意被告將大聲公放近他，及不同意被告向他近距離叫喊，但被告卻未有理會，更回應指「點解唔嘈得？我有權嘈」，反映被告對高有惡意，而且大聲公的音量刺耳，持續一段時間可造成不適，因此裁定被告其中1項襲警罪成。

另外，裁判官又指警員關志豪亦供稱他遭被告以大聲公推撞盾牌時感到憂慮，擔心會遭受非法武力對待，因此亦裁定被告另1項襲警罪成。

控罪指，被告於去年7月8日大約凌晨零時25至31分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊執行職責的警務人員，即警員23663 關志豪及警司高振邦。

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記者：楊詠渝