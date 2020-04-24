【小豬出軌】一次次等待只會換來遍體麟傷　口罩男：世界上沒有不偷吃的男人

▲ 口罩男認為，一次次等待只會換來遍體麟傷。

九年的時間我相信不是第一次了，說女人傻嗎?不是，是每一次都以為對方會改。忘不了曾經的甜蜜回憶，忘不了你對我的溫柔體貼，總以為自己會是你生命裡最特別的那一位，一次又一次的等、一次又一次的賭，遺憾的是，最後還是遍體麟傷的離開了。

男女交往，最忌諱一次又一次的原諒對方，因為這個舉動，往往換來的不是感激跟愧疚，而是「變本加厲」。

每一次被發現的當下，我相信做錯事的人，他的懊悔、愧疚、承諾，甚至淚水都是真情流露，畢竟是曾經這麼恩愛過的兩個人，擁有的回憶實在太多，但事實證明，對方最愛的還是自己，不是嗎?

不然你怎麼會捨得一次又一次的傷害她，

不然你怎麼會放縱自己的慾望任其所為，

你難道會不知道，當你赤裸裸地躺在別的女人身旁時，剛被你用電話溫柔哄睡的那一位，心會有多痛?知道，你鐵定知道。那為何還要做?

愛情不容許存在「僥倖」這兩個字，

夜路走多總會碰到鬼。

「毀掉一個女人對你的信任跟愛，只要短短幾秒鐘，但建立起來，卻要好幾年。」 當傷害已造成、信任已破碎，是很難再回到從前的。不要把愛你的人都當白痴，你能騙得過的，都是愛你跟信任你的人，你能傷害到的，也都是在乎你的人。

男人有了一定的名氣、財富、甚至社會地位時，對於一些主動靠近自己，身材面貌都姣好的女子，難免會有所驕傲跟心動，內心甚至還會有所幻想跟慾望，這都是很正常的一件事，換作是我面臨同樣的狀況也一樣，這是雄性動物的本能。

但我們人跟動物的最大差別是什麼?在於「心」，我們的心如果夠強大跟獨立，就能很清楚的知道，什麼是可以、什麼是不可以，我們不會讓本能控制住我們的心。

你心動真的去行動，你放任自己的慾望讓它無限擴張，那你跟動物有什麼兩樣?獅子座不代表身旁無時無刻都要有一堆母獅阿。

【你對異性的態度，決定了對方對你的行為。】

不管你的環境有多複雜，也不管你的身邊有多少誘惑，更不管你的女性朋友有多主動，一個心夠獨立跟強大的男人，一定能明確的將彼此的界線劃分出來。

你不會讓任何女人以為你有機會，

你不會讓任何女人以為她有希望，

你會懂得避嫌，你會跟異性保持距離。

你手機不會藏，簡訊懶得刪，跟任何人的聊天內容都不會有問題，你懂得分寸、懂得自愛。

你說話不會油腔滑調、態度不會輕挑浮躁、行為不會曖昧不明，因為你知道自己的所作所為，都會牽連、影響著身邊的另一半。

很愛，知道什麼可以、什麼不可以

很愛，不會放縱自己，任其所為。

做到，才配叫男人!

失去了名聲跟金錢，是當初天真僥倖地認為，傷害了一個女人的心，還能輕易全身而退的代價。

而最痛的我想還是…

一個曾經把自己當作全世界的女人

如今，你只是她世界裡的一小段故事了。

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文章獲口罩男授權轉載。