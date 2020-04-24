內會第16次會議仍未選出正副主席　建制派：非常憤怒和不滿

▲ 立法會內務委員會舉行第16次會議，但仍未選出主席。（資料圖片）

立法會內務委員會今日（24日）召開第16次會議，仍未選出正、副主席。建制派表示，面對內會停擺絕不是束手無策，每次開會都是要求盡快選出主席，會考慮提出向郭榮鏗不信任動議等。民建聯副主席陳克勤表示，立法會主席梁君彥已經諮詢法律顧問外的法律意見，建制派會再觀乎意見再作進一步行動，但各種方案已準備好。

郭榮鏗會後見傳媒表示，今日會議比較暢順進行，香港是有規有距的地方，解決內會爭議要靠集體智慧，他作為主持人，責任是主持會議，而香港面對的爭議，要文明及有規矩的做法解決。他強調，如取消他議員資格，是解決不到現在的困局。被問到今個會期內是否選到主席，郭榮鏗指，要靠集體智慧，作為主持不會評估何時選到主席。

陳克勤指，對於第16次會議都未能選出主席，建制派感到十分憤怒及不滿。他重申，郭榮鏗聲稱維護議員發言和動議權，但對建制派要求他盡快選主席的要求充耳不聞，是非常之無賴行為，而郭榮鏗處理一些無權處理的動議，這其實11月時已提出，強調內會下次須盡快選出主席。

經民聯梁美芬表示，知道立法會法律顧問有就內會停擺情況提供意見，但她不同意法律顧問的意見，不同意其解讀。她強調，不能容讓選主席程序癱瘓內會，選主席程序亦須與基本法相同一致，又指很多人士對郭榮鏗主持選舉做法忍無可忍，應該再諮詢一些熟悉議事規則的法律意見。

今天會議上，主持會議的公民黨郭榮鏗批准處理合併討論會計界梁繼昌、議會陣線毛孟靜、資訊科技界莫乃光的動議。議案關於要求立法會秘書長陳維安出席委員會會議，回應委員就立法會大樓及立法會周邊的保安安排。郭榮鏗指，內會主席同時兼任行管會副主席，行管會事情與保安有關，認為提出的動議與選舉主席有關。

另外，立法會內務委員會原主席、民建聯李慧琼今表明，不會考慮退選，認為這亦不能確保內會恢復正常運作，退選只會令泛民陣營當選，達到其政治目的，相信建制派支持者不會接受。她又指，要維護公平、公正選舉，若有人迫使其他人退選，是不公義，亦可能違法。

李慧琼表示，立法會主席梁君彥已經就內會長期未能選出主席的情況，諮詢第三方法律意見，但她不掌握情況，她收到4名議員及過千市民就內會現況來信，對議會停擺提出建議和關注。

記者：莫稼浩