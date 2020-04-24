技工侮辱國旗罪判服務令　律政司覆核獲批判監20天

▲ （經濟日報資料圖片）

21歲冷氣技工學徒去年9月於沙田參與罷買活動期間，聯同其他示威者將沙田大會堂外的國旗置於地上踐踏及塗污，最終國旗被棄置於城門河。涉案學徒早前承認侮辱國旗罪，被判200小時社會服務令，惟律政司不滿判刑過輕，早前向高院提出覆核，要求改判學徒監禁式刑罰，上訴庭今（24日）頒下判詞批准申請，改判監禁20天。

上訴庭首席法官潘兆初宣判時指，法庭根據《國旗及國徽條例》第7條的侮辱國旗罪量刑時, 需考慮條文立法目的和控訴要旨。法庭量刑時必須審視被告的行為對國旗造成、帶來或引致的侮辱程度，對國旗的侮辱愈惡劣，所面對的判刑亦愈嚴厲。

上訴庭指，針對侮辱國旗的罪行, 法庭須考慮被告的實質作為，對國旗造成、帶來或引致的侮辱，例如污蔑、輕藐、鄙視和惡意等。被告辱旗行為的時間、地點和場景，以及在案發現場可能引起的反應或後果，均可能加重對國旗的侮辱。

上訴庭指本案案情十分嚴重，案發時，沙田新城市廣場中庭人流眾多，答辯人羅敏聰和其他示威者一邊叫口號，一邊拋高國旗拋高，猶如表演一樣。答辯人等輪流踐踏國旗時，有人拱手搭橋，讓人龍穿越及踐踏國旗，猶如在嬉戲。

上訴庭指國旗被噴上黑漆及不明液體後，答辯人與其他示威者拿著國旗遊走至東鐵沙田站，最後答辯人把國旗丢進垃圾車及踢進水池。

上訴庭認為答辯人的行徑惡劣，嚴重貶損國旗所代表的國家尊嚴，答辯人在大眾面前公然多番侮辱國旗，並具有鼓動在場人士的效果。

上訴庭指答辯人的罪責嚴重，即使其背景良好及沒有前科，即時監禁是唯一的判刑選擇，並須判以嚇性刑罰。

上訴庭認為原審裁判官犯了原則性錯誤，沒有充分掌握案情及加刑因素，故認為量刑基準不應少於4個月，以120天作起點，認罪後減刑至80天。由於是次屬刑期覆核，再獲減刑30天，加上答辯人已完成64小時的社會服務令，基於新冠病毒疫情而無法繼續，否則於覆核聆訊前或已完成整個命令，故就餘下的50天刑期再減刑30天至20天，答辯人須即時服刑20天。

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記者：林育慧