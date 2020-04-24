【坎坷媽媽】未婚懷孕遭夫家嫌棄　單親媽為養家夜店陪酒騙小五兒子去擺檔

▲ 台灣一名單親媽為養家在夜店陪酒，只能騙小五兒子去擺檔。

新冠肺炎疫情持續，各行各業大受影響，裁員、減薪潮相繼出現，能保住飯碗已不俗。台灣一名女子未婚懷孕，後遭夫家嫌棄成了單親媽。她為養家在夜店陪酒，只能騙小五兒子去擺檔，在疫情下夜店停業，她連房租也付不起。

母子離家自立生活

綜合台灣傳媒報道，台南一名女子自小在孤兒院長大，她20歲離開孤兒院後擔任教會幼兒園老師，後來與同學相戀，並未婚懷孕。她跟男友結婚後，卻遭夫家嫌棄，令她和兒子過著沒有家庭溫暖的生活。

她堅持讓兒子在雙語幼兒園入讀，希望他接受良好教育。她在小食店上班賺取兒子的學費，不過她外出工作令丈夫不悅，丈夫經常醉酒後，將兩母子趕出家門，母子二人不時在外借宿或流離浪蕩。

直至有一天女子終於難以忍受丈夫的所作所為，決定帶著兒子離家出走。不過，因為戶籍問題她未能申請低收入補助，年紀漸長想找工作也不容易，惟有在夜店陪酒。

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不敢跟兒子說職業

單親媽媽只跟小五的兒子說，自己是去擺檔。現時遇上新冠肺炎疫情，酒店、夜店等都停業，她無以維生，連3000元台幣（約$770港元）的房租也付不起了。

因職業關係，不少像這位單親媽媽的夜店陪酒小姐，都不想別人知道她們的工作，因此未有申請政府補貼，現在生活面對困境卻無路可走。

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責任編輯︰王明芳