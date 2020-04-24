【留家煲劇】張孝全演Netflix華語劇《誰是被害者》　鑑證先鋒查燒屍溶屍連環兇案

▲ 師從鑑識大師李昌鈺的謝從善，今次有份協助主角張孝全及劇組了解鑑識及解剖技巧。（Netflix提供）

台灣男神張孝全再度和Netflix合作，繼在《罪夢者》演綁架罪犯後，他在全新劇集《誰是被害者》飾演患上亞斯伯格症的鑑識官。在這齣被形容為「燒腦」的推理犯罪劇中，不單止主角面對連環命案，案情詭異，當中焦屍、溶屍等的畫面更是觸目驚心。

《誰是被害者》是Netflix獨家推出的最新華語劇，由張孝全及許瑋甯主演，其他卡士就有曾獲頒金鐘獎最佳男主角及台北電影節最佳男主角的黃河，以及香港觀眾熟悉的林心如。

有亞斯伯格症的鑑識天才

劇集講述患上亞斯伯格症的鑑識官方毅任（張孝全飾），在一宗詭異的溶屍命案中，發現命案的關鍵證物，竟涉及失聯多年的女兒。

為了隱瞞警局同事並私下找出真相，他冒險利用鑑識知識，誤導與他搭檔查案的火爆刑警趙承寬（王識賢飾），同時與握有重要索的嗜血記者徐海茵（許瑋甯飾）合作調查。

【留家煲劇】 《THE KING：永遠的君主》李敏鎬化身皇帝 登陸Netflix與韓國同步播出

▲ 許瑋甯演繹嗜血女記者，為求爆料用上非常手段。（Netflix提供）

【留家睇戲】「雷神」Netflix新片《驚天營救》闖龍潭 基斯咸士禾夫親自跳30公尺懸崖

此齣監製之一曾瀚賢早前在媒體訪問中指出，本劇的原型是作家「天地無限」於2015年出版的推理小說《第四名被害者》，他看後深有共鳴，立刻買下版權，交由在《紅衣小女孩》系列曾合作的莊絢維、陳冠仲執導，並由梁舒婷、徐瑞良、黃雨佳編劇，把原來用媒體生態作主軸，改為聚焦在鑑識人員方面。

駭人離奇連環命案

每集均涉及不同命案，死法離奇古怪，如首集就有在酒店房間內被強酸溶屍，屍身被侵蝕殆盡的駭人畫面；而第二集的被害者，生前則遭汽油焚身，全身焦黑碳化。

往後劇情還會出現屍體從高處墮下，四肢因承受不了衝擊而支離破碎的場面。劇組邀請了曾獲台灣金鐘獎的美術團隊及特殊化粧師，參照資料圖片後，把各種屍體狀況寫實呈現，被形容為超越台劇過往的尺度。

▲ 劇中被害者死法詭異恐怖，首集便出現溶屍的場面。（Netflix提供）

營造逼真的駭人畫面，固然是話題，但本劇最着力帶出的始終是「誰是被害者」這個主題。曾瀚賢指出，在這個殘酷世界裏，每個人都是被害者、都有一些不堪的過去，而受害者用極端的方式、死亡或類似犯罪的手法，就是為了讓社會看到他的存在。

人人都是被害者

當中人物包括一位過氣女歌手，因年華老去而整容，卻慘遭媒體嘲笑而情緒失控；有被男人身體困着女性靈魂的人，因長期抑壓着內心秘密而憂鬱痛苦。

▲ 金馬獎得主丁寧飾演過氣女歌手，因被揭曾整形而飽受負評，漸變成精神失常。（Netflix提供）

有台灣YouTuber率先觀看了8集後，形容這是台灣首齣東野圭吾風格的劇集，貼近社會脈動，同時又有推理懸疑。

張孝全為了飾演有社交障礙的鑑識官，事前參考了心理學家的意見，拍攝重要場面時，也有鑑證中心的專家在現場指導。

張孝全在演繹上也加入一些推眼鏡、挑動眼眉等小動作，情緒激動時還會躲入其座駕內瘋狂發洩，令這位不懂得與人溝通，跟長大了的女兒失去聯絡的爸爸性格更鮮明。

▲ 黃河（左）飾演的酒店公關，是全劇唯一能幫助方毅任找到女兒（右）的關鍵人物。（Netflix提供）

到最後，這位鑑識官發現能讓真相水落石出的，不是他的鑑識知識，而是遺失已久、深藏未露的情感。

可見本劇由離奇命案和鑑證出發，殘酷社會下的人性悲劇才是故事重點。

Info

《誰是被害者》（共8集）

4月30日Netflix上架

記者：胡慧雯