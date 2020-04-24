【小豬出軌】羅志祥私聊𡃁模情慾短訊流出　見面兩次即出錢邀女方歐遊

▲ 羅志祥私聊台灣女模的情慾短訊曝光。

昨日（4月23日），內地網紅周揚青於微博表示與台灣藝人羅志祥的9年情玩完，並撰寫千字文數出羅志祥的出軌惡行。偷食事件曝光後，眾「豬女郎」亦漸浮上水。今日曾上《娛樂百分百》節目2次的寫真女星呂亞晞（格格），也爆出曾被羅志祥性騷擾。

呂亞晞在去年3月及4月曾亮相節目《娛樂百分百》，與羅志祥（小豬）見面兩次後，便被對方在微信上性騷擾。初時，格格收到訊息時曾一度懷疑對方非羅志祥本人，後來對方說出曾錄影的細節及貼出合照，才確認身份。

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▲ 格格疑被小豬在微信上性騷擾。（Instagram圖片）

小豬發情慾短訊

羅志祥先在微信打出多句讚美格格的說話：「我會不會太直接，妳身材跟個性都是我的菜，跟我很登對」、「你很正」等。

之後，小豬更說出一些像是作為對方男朋友的說話：「有沒有很緊」、「以後穿這種（性感衣服）不能po，要先給我檢查才能」等，說話有性騷擾之嫌，令本覺得小豬是一個很照顧人的前輩的格格感疑惑。

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▲ 格格爆曾被羅志祥邀請歐遊。（Instagram圖片）

見面兩次邀歐遊

由於格格有作簡單回覆，小豬便再出擊邀她一同歐遊，並由他出錢。不過格格發現不妥，而且對方當時已有女友周揚青，所以沒有理會邀約。

格格接受台灣傳媒訪問時表示，若有些迷惘的女生受到邀約，或會禁不起誘惑，但她的興趣是在演藝工作，所以只回應他有合適的工作才會接受。

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▲ 內地網紅周揚青與台灣藝人羅志祥9年情玩完。（微博圖片）

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向周揚青道歉

羅志祥昨被爆出軌後，先後兩次出帖回應事件，他於今天凌晨向周揚青鄭重道歉，並指：

你在這九年裡為我付出了全部 是我不懂得去珍惜這段感情 不懂去珍惜一個最愛我的人 幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你 讓妳受傷 難過 我確實犯了很多的錯誤 我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉 對不起 我會承擔這ㄧ切的後果

小豬暫未有對格格一事作出回應。

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