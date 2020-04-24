【DSE2020】考評局：6名考生因病缺席考試　5月15日前提交醫生證明可申請成績評估

中學文憑試（DSE）筆試今日（24日）開考，考評局召開記者會簡介開考日的考試概況與安排。考評局秘書長蘇國生表示，截至下午3時，有3,360名考生應考視覺藝術科，當中少數考生因各種原因不能應考視覺藝術科，包括5位考生因病或發燒不能出席，另有1名女考生在健康申報表聲稱有急性呼吸道感染病徵所以離開試場，缺席考生可在考試21日內、即5月15日前提交醫生證明，可申請成績評估。

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考評局學校考試及評核部總經理許婉清補充，考評局已將試場防疫措施上載網站，不時會有更新，亦清楚指出若考生體溫是38度或以上，或在健康申報表報稱有急性呼吸道感染病徵，或正進行強制檢疫，就不能應考，家長或考生可以在網上了解詳情。她又指，上述5名考生沒有前往試場，是透過電話致電考試資訊中心報告，局方會備案作日後處理成績評估的程序。

他又指，明日考生將會應考化學科、科學組合科的，料有1.3萬人應考，而最多人應考的核心科目如通識科將於下周一（27日）開考，約有4.7萬名考生應考，考評局會在243個學校設立禮堂的試場，亦有逾270個特別試場。由於試場要拉闊考生的距離，部分考生會轉到同校的課室考試，提醒考生到達試場後要留意自己的座位表，應在早上7時50分前抵達試場，並戴上口罩。

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記者：陳子謙