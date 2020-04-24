【鞋底播毒】大埔一田超市職員腳踩凍肉櫃補貨　一田：已警告涉事員工就事件引起不安致歉

▲ 一田百貨表示， 已正式警告有關員工，並就有關事件引起不安致歉。

新冠肺炎疫情持續，不少市民也提高衞生意識，惟今日（24日）有網民上載相片表示，大埔一田超市有職員踩上凍肉櫃補貨，稱「鞋底踩完牛踩雞」，斥「極度不衞生」。根據美國早前一項研究出，鞋底細菌比廁所多3倍。一田百貨向TOPick表示，已警告涉事員工，並即時安排全面清潔及棄掉有關食品，就事件引起公眾不安致歉。

該名網民在facebook群組「Tai Po 大埔」發文並上載相片斥責職員的做法，「大埔一田極度不衞生，腳踩雪櫃fill貨，鞋底踩完牛踩雞」，並認為「喺宜家呢個疫情都咁明目張膽，睇唔到咪仲嚴重」。從相片可見，一名身穿一田制服職員踩在凍肉櫃邊整理貨物。帖文引起熱議，有網民認為其實不少店舖也會出現此情況，另有網民則建議用櫈仔補貨。

一田百貨回覆TOPick查詢時表示：「得知事件後, 已即時安排全面清潔及棄掉有關食品。根據工作守則, 員工需利用公司提供之腳踏上貨, 不能踏在貨架上。就此事, 已正式警告有關員工, 並再提醒所有員工注意。就有關事件引起不安致歉。」

美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣