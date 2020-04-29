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【超市大搜查】部份魚肉腸含美國禁用人工色素　E124或加劇兒童過度活躍

健康 11:59 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

部份魚肉腸含美國禁用人工色素。

不少家人都會買魚肉腸給小朋友進食，但其實魚肉腸不單止高鈉、高脂有味精，有些還含有人工色素如E120、E124、E129。當中E124、E129人工色素對健康的影響存在爭議，E124亦被部份國家禁用。有學者指兒童進食含有色素的食物，或會引發、加劇患上過度活躍及專注力不足的機會，到底魚肉腸含有的色素，存在什麼問題？

人工色素E124、E129或加劇過度活躍

據TOPick從超市、零食店搜查的11款魚肉腸，發現有3款魚肉腸含有人工色素E124（麗春紅4R），該人工色素在美國、挪威均被禁用。另外，E129（誘惑紅AC）亦是受爭議的6種人工色素之一。

部份魚肉腸含人工色素。(TOPick記者攝)

英國南安普敦大學一項2007年的研究指出，3歲和8至9歲兩組群兒童，飲用混合了不同劑量的6種常用人工色素（包括E124、E129），以及防腐劑苯甲酸鈉的飲品後，過度活躍情況有所增加。

同年，英國食品標準管理局委託該大學作進一步研究，發現該6種人工色素還會影響兒童的智力，嚴重時可導致兒童的IQ下降5.5分。研究項目負責人Jim Stevenson教授當時形容：「人工食用色素對兒童智力的破壞程度，可與鉛中毒相比。」

不過，據本港消委會，人工色素與過度活躍症的關係暫未有充足科學實證確認，故未建議政府立例停用，但建議家長少讓子女進食為佳。註冊營養師Judith也表示，據現有的研究結果，仍不足以確認食用色素與兒童行為的轉變，存在任何因果聯繫。

本港及海外專家認為兒童單單從食物中停止攝取這些添加劑，未必能消除專注力失調／過度活躍症的症狀。

人工色素160b或致過敏性休克

另外亦有3款魚肉腸含有人工色素160b，少數人會對E160b 胭脂樹紅有過敏反應，例如出現過敏性休克、蕁麻疹或血管性水腫等過敏症狀。

除了色素，魚肉腸亦屬高鈉、高脂的零食，詳情請睇：【超市大搜查】魚肉腸不含防腐劑？　營養師拆解魚肉腸高鈉含豬油

11款魚肉腸均含有味精：【超市大搜查】味精或致頭痛全身乏力　11款魚肉腸味精數量大比拼

記者：楊宛茜

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