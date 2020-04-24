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迪士尼10萬名員工放無薪假　創辦人孫女Twitter怒轟

職場 17:46 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

近日，迪士尼創辦人的孫女Abigail Disney，於社交媒體上發文斥責管理層，並對此做法表示不滿。

新冠疫情爆發後，全球6間迪士尼樂園需暫停營業。為節省成本，該公司宣布旗下10萬名員工放無薪假。近日，迪士尼創辦人的孫女Abigail Disney，於社交媒體上發文斥責管理層，並對此做法表示不滿。

目前迪士尼樂園，度假區等業務已停止運作，公司宣布採取無薪假措施，估計將能節省5億美元（約38.7億港元）支出。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，迪士尼創辦人孫女Abigai近日Twitter上發文，批評管理層的安排不當，並指高層沒有照顧好前綫員工。

Abigail 在Twitter上轉發一篇帖文，內容提及迪士尼停止發放薪金，另一方面卻繼續向高層派發獎金及15億美元股息（約116億港元），她指這筆巨額款項，已足以支付前綫員工3個月薪金。她提及，迪士尼董事長Bob Iger在擔任行政總裁一職時，曾獲得4,700萬美元（約3.64億港元）花紅，是初級員工收入中位數的911倍。

雖然，Abigail 並沒有在公司擔任任何職位，過去她亦曾經為迪士尼員工發聲。她指自己是以普通公民的身份，評論迪士尼管理層的做法。並指「迪士尼未來幾年可能面臨著艱難時刻，但並不代表管理層可以剝削員工權益。」

早前，迪士尼就公開表示，即使員工放無薪假，但仍可享有公司提供的全面醫療福利，並稱美國員工可向政府申請疫情福利資助。

責任編輯：李寶如

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