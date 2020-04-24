【全球大流行】9歲男童確診新冠肺炎　染疫期間接觸172人無一被傳染

▲ 法國研究顯示，一名9歲男童感染新冠肺炎後曾接觸超過170人，卻沒有把病毒傳播出去，顯示兒童可能並非病毒主要傳播者。

新型冠狀病毒傳染力驚人，世界多地都出現因群聚而集體感染的個案。法國一項研究顯示，一名9歲男童感染新冠肺炎後曾接觸超過170人，卻沒有把病毒傳播出去，顯示兒童可能並非病毒的主要傳播者。

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據《衛報》報道，這名9歲男童是滑雪感染群組成員。今年1月，英國商人Steve Walsh在新加坡公幹，感染新冠肺炎後，再在法國滑雪勝地度假時，與10名成人及一家五口共住一間小屋時，不自覺地把病毒傳播開去。

小屋內大部分住客隨後確診，而法國公共衛生署（Public Health France）調查發現，其中一名被感染的9歲男童，在染疫期間曾到過3間滑雪學校上課，並先後接觸過 172 人，但包括他的兩名兄弟姊妹在內，沒有一個人被傳染病毒。

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男童染疫後只出現輕微症狀，經檢測發現，他的病毒水平低到幾乎偵察不到，這亦解釋了為甚麼男童沒有把病毒傳染給其他人。相關研究報告在醫學期刊《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）上刊出，研究人員相信，由於兒童受感染後一般只出現輕微症狀，因此病毒傳播力比成年患者低。

研究主要作者、法國公共衛生署流行病學家Kostas Danis向法新社表示，上述病例中的男童出現呼吸道疾病症狀後，到過3間學校卻沒有傳播病毒，顯示兒童可能並非新冠病毒的主要傳播者。然而專家亦指出，雖然兒童出現的病症比較輕微，但他們仍然有可能會把病毒傳染給有嚴重疾病的年長人士。

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責任編輯：羅嘉欣