6條離島渡輪航線營運權今招標　投標者須提手機App實時渡輪資訊建議

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署今日(24日)招標承辦6條主要離島持牌渡輪服務，包括來往中環及長洲、來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡、來往中環及梅窩、來往中環及坪洲、來往中環及榕樹灣，以及來往中環及索罟灣航線；現行牌照期將於明年3月底屆滿，新牌照為期5年於明年4月展開。

署方稱，考慮到現時6條主要航線的乘客需求、整體船隊要求、船隻調動彈性、營運效益等因素，經諮詢離島區議會後，6條主要航線會以兩個投標組合進行招標，包括中環─長洲、來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡及中環─梅窩航線；另一組合為中環─坪洲、中環─榕樹灣及中環─索罟灣航線 。

發言人稱，投標者需為各條相關航線各項票種的票價提出建議，但每個票種的建議票價不得較其現行相關航線的票價水平高出超過5%；投標者亦需在其標書中提供票價優惠的建議，有關建議將會在評審標書時作出考慮。有關營運權招標將於今年6月30日中午12時截止。

署方將藉6條主要航線新的5年牌照期內，提升服務水平，投標者的建議須符合加強服務的要求，包括透過加開航班、延長服務時間等，以配合乘客需求。

同時為配合政府發展智慧城市，署方要求投標者需提交建議措施，包括透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到達時間和剩餘座位數目資訊，以及以機器可讀格式透過政府「資料一線通」網站發放相關資訊予公眾使用。

發言人補充，為維持6條主要航線服務的財務可行性、減低票價加幅對乘客造成的負擔、提升服務質素及推動建設綠色城市，政府將會繼續提供特別協助措施，及推出新的船隻資助計劃，協助獲選的渡輪營辦商分階段於2021年往後約10年間，全面更新船隊及採用更環保的船隻。

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責任編輯：陳正怡