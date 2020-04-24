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【DSE2020】通識科下周一開考　考評局籲考生留意考試位置

社會 17:02 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

(陳永康攝)

中學文憑試今早(24日)正式開考，首科為逾3000多人應考的視覺藝術科，考評局下午4時半會見傳媒交代情況。考評局秘書長蘇國生表示，下周一(27日)起明日會開考的核心科目處通識科有逾4.7萬考生報考，當日會有243間學校禮堂試場及270個特別試場，為拉閣考生座位距離，部分原本會在禮堂應考的考生會被編配到同校其他課室應考，他提醒考生留意座位表了解考試位置，並遵守各項防疫措施。

蘇國生又指，今早視覺藝術科在7時半已有不少考生獲安排可以入校，認為可減少考生在試場外聚集，而學生若未有攜帶健康申報表，現場會有少量提供，但強調考生應自行攜帶。局方今早巡視幾個考場後，認為學校的防疫措施做得很仔細，暫未收到有考生違反防疫規定等數字。考評局學校考試及評核部總經理許婉清補充，當局已將防疫措施及考生守則放上網，家長及考生可以留意。

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記者：蘇文軒

疫情 中學 視覺藝術 DSE

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