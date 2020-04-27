【停課不停學】疫情下留守在家的小確幸　港媽淘寶球網發掘3歲兒子打羽毛球天賦

▲ 港媽在疫情下發掘到兒子天份。

新冠肺炎持續，加上停課及限聚令，小朋友大部分時間都留在家中抗疫，早前有港媽在網上分享為兒子從淘寶購買一個羽毛球網，令公屋單位馬上變成運動場，讓兒子留家抗疫同時，也可訓練球技和解悶輕鬆，結果意外發掘了兒子的打羽毛球天賦。

港媽Suki早前在「淘寶開心Share」Facebook群組分享她從淘寶購買一個羽毛球網，把住宅變成私人運動場，讓老公教3歲兒子打羽毛球，停課不停學。她接受TOPick訪問分享安裝羽毛球網的原因及使用心得。

爸爸教3歲兒子打羽毛球

從帖文中的影片所見，兒子打羽毛球的姿勢和揮拍動作都很純熟，原來他是最近才學習打羽毛球。Suki指兒子1歲時初嘗打球的感覺，但直至疫情前，都沒有學過打羽毛球。

▲ 兒子對打羽毛球很有更份。（相片由受訪者提供）

Suki表示，疫情期間，作為羽毛球教練的老公因無法教班，因此開始在家中教兒子打羽毛球。訓練了差不多一個月，難得體育館重開，豈料只去了幾次，又因疫情嚴重再閉館。

Suki發現只有3歲的兒子已經可以在球場上跟老公對打，不想因為體育館關閉而停止用網練習，埋沒天份。因此，她和老公就在淘寶買了網連支架，讓兒子有概念將球打過網及做到一些步法。

安裝清拆只需三分鐘

Suki表示，安裝和清拆羽毛球網只需3分鐘，十分簡單。羽毛球網好像可摺疊的盲人棒，本身每支杆內都有一條橡筋連接著，所以十分容易組裝，組裝完，把網套上去便完成。

▲ 每支杆內都有一條橡筋連接著。（相片由受訪者提供）

每日打羽毛球訓練及娛樂

自從增添了羽毛球網後，每日一到打羽毛球時間，Suki會在天花板吊一個羽毛球給兒子打，打完一百下，兒子便會很踴躍地搬出羽毛球網連支架，要她組裝給他做下一個訓練，可見他很喜歡這個羽毛球網。

雖然他們住在300多呎的公屋單位，而客廳只有120呎，住宅始終不及羽毛球場大。但是，他們考慮到兒子在疫症期間不能外出，兒子又是一個比教活躍的小朋友，這樣可以讓佢運動放電之餘，又可以學習。



Suki對這淘寶新玩意十分滿意，能幫到兒子之餘，她和老公都會用來打羽毛球。

我哋會用嚟鬥放網技術，都幾開心，可以放鬆下心情！

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記者：王芷瑩