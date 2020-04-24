【新冠肺炎】醫管局：26名患者康復出院 5名住院病人情況危殆
本港今日（24日）沒有新增新冠肺炎確診個案，醫管局表示共有26名患者康復出院，另外5名住院病人情況危殆。
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醫管局發言人指，截至今日（四月二十四日）中午12時，過去24小時共有26名確診病人康復出院 (個案編號︰122, 198, 217, 244, 279, 322, 393, 510, 586, 637, 677, 679, 724, 729, 758, 759, 760, 798, 873, 897, 935, 943, 944, 986, 1020, 1030)，至今共有725名確診及疑似病人康復出院。
現時共有307名確診病人分別於14間醫院留醫，其中５人情況危殆 （個案編號：338, 461, 595, 833, 857），、七人情況嚴重（個案編號：417, 665, 698, 713, 840, 879, 956），其餘295人情況穩定。而目前公立醫院負壓病床數目為1130 張，使用量為42.4%；負壓病房數目為579 間，使用量為57.9%。
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另外，醫管局亦公布最新的個人防護裝備庫存，包括外科口罩2600萬個、N95呼吸器230萬個、保護衣330萬件及面罩440萬個。按照目前庫存量，估計個人防護裝備庫存足夠兩個多月使用。由於全球各地均爆發疫情，部分地方亦禁止個人防護裝備出口，醫管局對未來的庫存仍然憂慮，特別是N95呼吸器的存量。醫管局會繼續全球搜購合適的個人防護裝備，並會積極研究各種可行替代方案和其他符合國際標準的防護裝備產品。
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責任編輯：伍瑋瑋