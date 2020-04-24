【食用安全】黃大仙竹園街市蘿蔔果樣本驗出含過量蠟樣芽孢桿菌　食安中心：可引致腸胃不適

▲ 食安中心驗出有蘿蔔果樣本含過量蠟樣芽孢桿菌。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（24日）公布，一個蘿蔔果樣本被檢出含過量致病菌蠟樣芽孢桿菌，中心正跟進事件。

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中心發言人說指，在跟進一宗食物投訴時，從黃大仙竹園街市林興隆中抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本每克含14萬個蠟樣芽孢桿菌。根據本港《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。



發言人續指，中心已通知涉事商戶上述不合格化驗結果，並已指令其即時停止出售受影響產品及到生產廠房進行調查，並要求該商戶及生產廠房檢視及改善食品生產和貯存程序及進行徹底清潔和消毒。

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根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。



食安中心提醒市民蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖；進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

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責任編輯：郭詩詩