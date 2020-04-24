  • 19°C
香港時間 : 2020424日 (五) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【寂寞是幫兇】雙親早逝晚年單身無子女　80歲獨居伯伯最大心願：死得乾淨

娛樂 17:27 2020/04/24

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

80歲的黎伯伯最大心願是死得乾淨。

ViuTV節目《寂寞是幫兇》上周六（18日）首播，首集以「下流老人」為題並講述獨居長者問題，節目除將真人真事故事改編拍成短劇外，也會上門採訪及了解獨居老人。

《寂寞是幫兇》上門採訪了80歲的黎宇光伯伯，得悉單身的黎伯伯多年來都過着獨居生活，並晚年的最大心願為死得乾淨，十分悲涼。

【寂寞是幫兇】ViuTV節目訪獨居長者心聲　七旬婆婆老伴離世憂無法獨活

黎伯伯接受《寂寞是幫兇》訪問時，認為自己命不該絕。（《寂寞是幫兇》截圖）

黎伯伯父母早逝

在關愛基金的義工介紹下，首集採訪了現年80歲且單身的黎宇光伯伯。節目指：「黎伯伯沒有結婚、沒有子女，老年也甚少與朋友來往，在情感上和經濟上都缺乏支援。」

獨居老人黎伯伯談到自己的故事：「4歲時爸爸去世，9歲時媽媽去世，所以我這條命也算是命不該絕。」他又謂：「一個人很奇怪的，人老了，問題又多，朋友又少。人家有家庭，但你卻沒有。」

【公主嫁到】87歲李香琴3次跌倒骨裂隱退　獨居琴姐堅持做物理治療保持狀態

編劇草草（郭爾君飾）上門採訪80歲的黎宇光伯伯。（《寂寞是幫兇》截圖）

黎伯伯缺家庭溫暖

從小時候已慣孤身一人，黎伯伯坦言：「都是習慣而已，誰不想享受家庭溫暖，我條命是這樣，能怨得誰？常言道：『出生喊三聲，好醜命生成。』」談到日常生活習慣，黎伯伯說：「5時便起床，中午便去吃飯，能走便走，不能走便回家。有時候只吃一餐便夠，我既沒有才學，又沒有學識，能賺多少錢？」

一個人的生活如此，黎伯伯覺得：「做人最慘是甚麼？就是命不好。常言道：『早死早著，遲死無下落。』坦白說，最重要是死得快，不要病塌在床，動彈不得卻又死不去，那是最壞的情況。」然而，他又想到：「不過有人死了，其他人都不敢住進來。最好就是突然間死去，且死得乾淨。」

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【寂寞是幫兇】ViuTV節目訪獨居長者心聲　七旬婆婆老伴離世憂無法獨活
12:39 2020/04/20
【寂寞是幫兇】ViuTV節目訪獨居長者心聲　七旬婆婆老伴離世憂無法獨活
【口罩供應】《東張西望》主持訪撲不到口罩叔叔　黃穎君心痛：我忍不住落淚
11:09 2020/02/06
【口罩供應】《東張西望》主持訪撲不到口罩叔叔　黃穎君心痛：我忍不住落淚
【非常醫生】入住老人院不等於臥床度餘生　80後老人科醫生：希望長者活得舒服
16:14 2020/04/01
【非常醫生】入住老人院不等於臥床度餘生　80後老人科醫生：希望長者活得舒服
ViuTV 綜藝節目 娛樂機構 娛樂人物職業

最高瀏覽

【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
16:58 2020/04/23
【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
16:12 2020/04/23
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔
13:17 2020/04/23
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔