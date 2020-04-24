【寂寞是幫兇】雙親早逝晚年單身無子女　80歲獨居伯伯最大心願：死得乾淨

▲ 80歲的黎伯伯最大心願是死得乾淨。

ViuTV節目《寂寞是幫兇》上周六（18日）首播，首集以「下流老人」為題並講述獨居長者問題，節目除將真人真事故事改編拍成短劇外，也會上門採訪及了解獨居老人。

《寂寞是幫兇》上門採訪了80歲的黎宇光伯伯，得悉單身的黎伯伯多年來都過着獨居生活，並晚年的最大心願為死得乾淨，十分悲涼。

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▲ 黎伯伯接受《寂寞是幫兇》訪問時，認為自己命不該絕。（《寂寞是幫兇》截圖）

黎伯伯父母早逝

在關愛基金的義工介紹下，首集採訪了現年80歲且單身的黎宇光伯伯。節目指：「黎伯伯沒有結婚、沒有子女，老年也甚少與朋友來往，在情感上和經濟上都缺乏支援。」

獨居老人黎伯伯談到自己的故事：「4歲時爸爸去世，9歲時媽媽去世，所以我這條命也算是命不該絕。」他又謂：「一個人很奇怪的，人老了，問題又多，朋友又少。人家有家庭，但你卻沒有。」

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▲ 編劇草草（郭爾君飾）上門採訪80歲的黎宇光伯伯。（《寂寞是幫兇》截圖）

黎伯伯缺家庭溫暖

從小時候已慣孤身一人，黎伯伯坦言：「都是習慣而已，誰不想享受家庭溫暖，我條命是這樣，能怨得誰？常言道：『出生喊三聲，好醜命生成。』」談到日常生活習慣，黎伯伯說：「5時便起床，中午便去吃飯，能走便走，不能走便回家。有時候只吃一餐便夠，我既沒有才學，又沒有學識，能賺多少錢？」

一個人的生活如此，黎伯伯覺得：「做人最慘是甚麼？就是命不好。常言道：『早死早著，遲死無下落。』坦白說，最重要是死得快，不要病塌在床，動彈不得卻又死不去，那是最壞的情況。」然而，他又想到：「不過有人死了，其他人都不敢住進來。最好就是突然間死去，且死得乾淨。」

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