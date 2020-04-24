【口罩供應】本港口罩生產資助計劃再批出7條生產線　累計20條生產線月供逾4000萬個口罩

▲ 商務及經濟發展局稱，本地口罩生產資助計劃已批出所有生產線名額。（陳國峰攝）

商務及經濟發展局今日（24日）公布，於本地口罩生產資助計劃下批出7條生產線，涉及6宗申請，連同早前已獲批資助的13條生產線，資助計劃下的20條生產線名額已全數批出。政府預計所有生產線全面投產後，每月可向政府合共供應3455萬個口罩，另有餘數815萬個口罩供應本地市場。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，本地口罩資助計劃3月2日起接受申請，不足兩個月已批出所有生產線名額。政府樂見反應踴躍，吸引生產商透過計劃在本地生產口罩。他又稱，大部分獲批資助公司在這段期間，正為其口罩取得認證，以盡快向政府供應獲認證的口罩。當局預計，首批口罩5月起逐步供應予政府。

▲ 最新獲批出口罩資助的生產線。

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根據資助計劃，獲資助生產線取得口罩認證後，要在每月向政府供應200萬個口罩後，方可將餘數推出本地市場銷售，但不可出口。在整個合約期內，亦不得以獲政府資助作為招徠。

兒童口罩供應方面，邱騰華說，政府內部如教育局和衞生署等，對兒童口罩亦有需求，政府會在獲批的生產線中，邀請5家獲批2條生產線的公司提交建議，將其第2條生產線用作生產兒童口罩。政府會按各公司所建議的生產量、供應日期和價錢等因素資助1條生產線製造兒童口罩，其餘19條會生產成人口罩。

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責任編輯：吳卓峰