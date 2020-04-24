【幼兒電髮潮】憂3歲童電曲髮易燙傷　媽媽反駁︰做足保護措施

▲ 台灣不少父母帶幼兒電曲髮，打造成可愛潮童。

不少媽媽愛為孩子打扮，由衣飾到髮型都很講究，台灣有家長更帶幼兒電曲髮，尤其多是將兒子打扮成韓系小型男。有媽媽帶3歲幼兒電髮，卻被周遭的人批評。媽媽在網絡分享感受，反駁有做好保護，而且兒子非常滿意，一眾網民支持媽媽，也分享子女可愛帥氣的曲髮造型。

於昨日（23日），在Facebook群組「爆怨公社」，有名網民媽媽發帖分享帶兒子弄曲髮的照片，她有感周遭的「正義魔人」批評她此法對孩子不好，擔心會影響孩子髮質、機器有燙傷風險、要孩子陌生環境定定久坐辛苦等等。媽媽有感別人沒有資格批評他人，反駁︰

該有的保護措施都有做好，也沒用到機器，小孩自己也很滿意啊！因為是他說要燙帥帥的，而且髮廊朋友開的，我家都快包下來了，也沒人啊！

花1小時半弄頭髮

網民媽媽分享了3張兒子照片，在2張相中，見小男生一面認真專注地給髮型師剪頭髮，而另一張相是男童頭頂著一大堆髮捲，身披毛巾，以電影《少林足球》「包租婆」造型去買薯條，背影惹笑可愛。

▲ 發帖網民媽媽分享兒子在弄頭髮的過程中去買小食吃。（圖片︰爆怨公社Facebook）

媽媽解釋兒子整頭髮約花了1.5小時，因為沒用加熱，所以要坐比較久，而中途有頂著髮捲去買薯條，所以能撐到這麼久。

日本髮型師爸爸為1歲半愛女Set頭 亂髮變出可愛髮型

幼兒界掀鬈髮潮

有關帖文發布不到1天，已獲5千多名網民關注，更有不少網民大讚曲髮小男孩很帥！另有許多父母留言，分享孩子也弄了一頭可愛曲髮，男女童也有，當中不少3、4歲的幼兒，更有些年紀小至1歲多也到髮型屋燙曲髮。「我兒子也是3歲時候自己說要去燙頭髮」、「兒子從2歲燙到4歲了，共燙了4次，半年燙一次，1個半小時都乖乖坐著不哭鬧」。

▲ 其他網民分享兒子的曲髮造型，非常帥氣。（圖片︰爆怨公社Facebook）

網民支持為孩子電髮

另有網民安慰發帖媽媽，表示批評的人不了解現時的藥水有改良，甚至有些連孕婦都可以使用，而且有冷燙的方式，不會弄傷小朋友。還有媽媽表示為兒子電髮的原因是孩子頭髮稀薄沒有自信，電髮可看上去濃密，外人不會理解家長的用心良苦。

▲ 有網民家長帶更年幼孩子弄曲髮，小朋友可乖乖坐定定。（圖片︰爆怨公社Facebook）

更多有關育兒的網絡熱話報道，即睇︰

【SEN孩子】發展遲緩3歲兒答錯提問 媽媽被醫生怪責不懂教仔感委屈

【神級豬隊友】爸爸為女兒設計新穿搭 另類吊帶褲穿法媽媽翻白眼

【豬隊友】兒子午睡爸爸用文件夾當棉被 媽媽怨豬隊友湊仔方式太隨意

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳