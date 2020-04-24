【DSE准考證】方健儀貼四眼學生妹准考證　1994年會考獲3A成績

▲ 方健儀貼准考證勉勵DSE考生，四眼學生妹造型首度曝光。

中學文憑試（DSE）今日開考，不少明星藝人都發放學生照為考生打氣。前主播方健儀於今晨發放一張她在1994年參加會考的准考證，為應屆DSE考生打氣：「努力加油，盡力而為！」

方健儀在其Facebook發文為應屆DSE考生打氣，細心的她更為學生列出考試必備物品：

准考證x2、身份證、口罩、健康申報表、文具、糧水....準備好未？ 考？唔考？終於考！ DSE同學仔，努力加油，盡力而為！

▲ 方健儀首次公開其學生相。（Facebook圖片）

帖文中最搶眼的，是方健儀分享了她於1994年會考時期的准考證，上方貼出她當年留著黑長髮、戴眼鏡的清純學生照。就讀沙田官立中學的她有不少師弟妹前來留言相認。

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另外方健儀亦在限時動態中分享了她的准考證內容，見她當年修讀文商科。方健儀接受訪問時曾透露，當年在會考中獲得3A佳績，並在原校升讀預科，畢業後考上中文大學新聞與傳播院，並於香港電台中文新聞部任職記者。

直到2004年，方健儀到英國伯明翰大學修讀國際關系碩士課程，畢業後曾為聯合國位於美國紐約的總部工作，返港後加入無綫新聞任職高級記者，多次採訪重點新聞、治安及衛生方面的新聞，並於2009年1月，獲晉升為首席記者。

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▲ 方健儀感謝父親對她們三姊妹的教育方式。（陳偉能攝）

方健儀父女情 受老爸自學成才啟發【有片】

好學的方健儀，全靠她任車房老闆的爸爸啟蒙。方父本來任小巴司機，方健儀見證著爸爸憑努力由司機成為車房老闆，她亦深受這種自學成才的努力所啟發。方健儀接受TOPick訪問時曾透露，最欣賞其父無師自通的精神，又感謝父親以開明的方式教導她們三姊妹：

我爸爸用的是體驗法，鼓勵孩子去試，亦反映他對我們的信任。總好過甚麼都說不行，小孩反而愈想試、反彈力愈大。

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