【食物中毒】65歲男子青馬大橋附近捕獲河豚煮食　中毒致呼吸衰竭及面部麻痺

▲ 該名男病人在威爾斯醫院深切治療部留醫。

衞生防護中心正調查一宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，涉及一名65歲長期病患男，4月22日於青馬大橋附近捕獲河豚，昨日於家中蒸熟與妻子食用作午餐，約2小時後出現面部麻痺、全身無力和呼吸衰竭。

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患翁同日前往威爾斯醫院急症室求醫，其後入住該院深切治療部接受進一步治療，現時情況危殆，仍然留醫，其妻子則未有症狀，中心調查仍在繼續

衞生防護中心提醒市民，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因，河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。



至於河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官，由於河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解，中毒後可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。

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中心指出現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素，建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。是次個案屬今年首宗，去年錄得5宗懷疑進食河豚引致中毒個案，涉及7人；前年則未有錄得相關個案。

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記者：陳正怡